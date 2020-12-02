Zehir tacirinin evine polis baskını

Antalya’nın Kepez ilçesindeki bir evde arama yapan narkotik polisi, çok miktarda uyuşturucu ve 30 bin 800 TL para ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Şüpheli F.Ç’nin Emek Mahallesi’ndeki evinde uyuşturucu olduğu bilgisini edinen narkotik polisi, harekete geçti. Evde yapılan aramada, 1 kilo 270 gram metamfetamin, 12 gram eroin, 1 adet hassas terazi, 30 bin 800 TL para, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 40 adet fişek ele geçirildi.

Yakalanan F.Ç. ise ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamak’ çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

