Zehir tacirleri ellerindeki malı satamadan yakalandı

Bursa narkotik polisi uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 3 zehir taciri gözaltına alındı.

Burs Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda uyuşturucu tacirliği yapan Ş.Y, G.Y. ve U.G. isimli 3 şahıs 451 gram esrar ile 25 gram metamfetamin ile yakalandı. Gözaltına alınan şahısların madde satışı hazırlığında olduğu öğrenilirken, şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.



