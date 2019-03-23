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Zehir tacirleri ellerindeki malı satamadan yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2019 15:18 | Son Güncelleme

Bursa narkotik polisi uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Zehir tacirleri ellerindeki malı satamadan yakalandı

Bursa narkotik polisi uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 3 zehir taciri gözaltına alındı.
Burs Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda uyuşturucu tacirliği yapan Ş.Y, G.Y. ve U.G. isimli 3 şahıs 451 gram esrar ile 25 gram metamfetamin ile yakalandı. Gözaltına alınan şahısların madde satışı hazırlığında olduğu öğrenilirken, şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Zehir tacirleri ellerindeki malı satamadan yakalandı

Zehir tacirleri ellerindeki malı satamadan yakalandı

Zehir tacirleri ellerindeki malı satamadan yakalandı

Zehir tacirleri ellerindeki malı satamadan yakalandı

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