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Zehir tacirleri polisin eş zamanlı operasyonuyla yakalandı

17.12.2020 20:38 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde uyuşturucu imalatı yapan 5 şahıs, polis ekiplerinin eş zamanlı gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı.

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde uyuşturucu imalatı yapan 5 şahıs, polis ekiplerinin eş zamanlı gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı. Şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Gölcük ilçesinde uyuşturucu imalatı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, 5 şahsın İstanbul’dan temin ettikleri kimyasal maddelerle Gölcük’te uyuşturucu imalatı yapıldığını tespit etti. Bunun üzerine ekipler, şahısların adreslerine eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında zehir taciri 5 şahıs, yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheli şahısların adreslerinde yapılan aramalarda, 3 bin 950 adet Ecstasy uyuşturucu hap, 228.38 gram metamfetamin maddesi, 57.30 gram Esrar (skunk) maddesi, 1.25 gram sentetik kannabinoid maddesi, 1.5 litre uyuşturucu madde imalatında kullanılan siyah renkli kimyasal sıvı, bin 580 gram uyuşturucu madde imalatında kullanılan katı halde kimyasal madde, 8 adet büyük boy uyuşturucu madde emdirilmiş kağıt, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 21 adet mermi ele geçirildi.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 5 şahsın da, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

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