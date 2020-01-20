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  4. Zehir tacirleri polisten kaçamadı

Zehir tacirleri polisten kaçamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 18:32 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Zonguldak’ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Kozlu ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, 60 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi. Uyuşturucu madde sattığı tespit edilen S.K. ve Ü.F., emniyetteki işlemlerinin ardından Zonguldak Adliyesi’ne sevk edildi. 2 şüpheli, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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