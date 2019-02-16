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Zehir tacirleri suç üstü yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.02.2019 18:09 | Son Güncelleme

Başkentte Yenimahalle Pazar yerinin yanında bulunan boş arazide uyuşturucu madde satmaya çalışan silahlı 4 kişi suç üstü yakalandı.Yenimahalle Devriye ekipler Amirliği ne bağlı Mobil Park ekibi araçtan uyuşturucu satan 4 kişiyi enselendi.

Başkentte Yenimahalle Pazar yerinin yanında bulunan boş arazide uyuşturucu madde satmaya çalışan silahlı 4 kişi suç üstü yakalandı.
Yenimahalle Devriye ekipler Amirliği ne bağlı Mobil Park ekibi araçtan uyuşturucu satan 4 kişiyi enselendi. Olay anında polislere mukavemet gösteren zehir tacirlerinden H.A ve M.T olay yerinde yakalandı. Ö.E ile A.Y ise kaçamaya çalıştı. Yenimahalle Suç Önleme Amirliğine bağlı takviye ekipleri ise kaçan zehir satıcılarını kıskıvrak yakaladı.
06 GA 1513 plakalı araçtan yapılan araştırmada 1 adet tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Suçluların aracı da olayın ardından trafik ekiplerine bağlı çekici ile kaldırılarak götürüldü.

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