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Zehir tacirleri ’Takip’e takıldı

19.11.2020 16:51 | Son Güncelleme:
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Bursa’da jandarma tarafından narkotik köpeği Takip’in de katıldığı operasyonda 1 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Bursa’da jandarma tarafından narkotik köpeği Takip’in de katıldığı operasyonda 1 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda bir kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube İstanbul’dan Bursa’ya yüklü miktarda uyuşturucu madde getireleceği ihbarı üzerine R.Ö.(41) isimli şahsı fiziki takibe aldı. İstanbul’dan yola çıkan şahsın kullandığı aracı İstanbul-Bursa otoyolunda bulunan dinlenme tesisine kadar takip eden ekipler, burada mola veren R.Ö.’yü yakaladı. Bursa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Gemlik Merkez Jandarma Komutanlığınca ortak yürütülen operasyonla durdurulan araçta ekiplerin dedektör köpeği ’Takip’in belirli noktalarda tepki vermesi üzerine 1 kilogram metamfetamin, 2 adet uyuşturucu madde içmekte kullanılan cam aparat ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Şüpheli Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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