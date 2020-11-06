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Zehir tacirleri yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2020 21:08 | Son Güncelleme

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 4 kişi gerçekleştirilen operasyonla yakalayarak gözaltına aldı.Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gebze ilçesinde uyuşturucu kullanımı ve ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 4 kişi gerçekleştirilen operasyonla yakalayarak gözaltına aldı.
Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gebze ilçesinde uyuşturucu kullanımı ve ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, ilçe genelinde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Adrese yapılan operasyon kapsamında adreste yapılan aramada 1 adet 9 milimetre tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 43 adet kelebek diye tabir edilen bıçak, 35 adet tabanca fişeği, 1 adet kelepçe, 3 adet uyuşturucu içmek için kullanılan plastik şişe ve çalıntı olduğu değerlendirilen muhtelif eşyalar ele geçirildi. Evde hakkında uyuşturucu imal ve ticaret suçundan yakalama kararı bulunan S.U ve F.S isimli şahıslarla ile birlikte K.Ş. ve A.Ş. isimli 4 şahıs yaka paça yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler, olayla ilgili inceleme yapılırken, zehir tacirlerinin inlerine yapılan baskın anı saniye saniye görüntülendi.

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