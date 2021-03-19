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Zehir tacirlerine 28 yıl 9 ay hapis cezası

19.03.2021 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde uyuşturucu ticareti yapmak suçundan yargılanan 2 sanık, toplam 28 yıl 9 ay hapis ve 57 bin 500 TL idari para cezasına çarptırıldı.Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin, geçen yıl Temmuz ayında uyuşturucu madde satıcılarına yönelik olarak düzenlediği operasyonda yakalanan H.Ç.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde uyuşturucu ticareti yapmak suçundan yargılanan 2 sanık, toplam 28 yıl 9 ay hapis ve 57 bin 500 TL idari para cezasına çarptırıldı.
Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin, geçen yıl Temmuz ayında uyuşturucu madde satıcılarına yönelik olarak düzenlediği operasyonda yakalanan H.Ç. ile O.B., çıkarıldıkları Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi’nce tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderilmişti. Sanıklar hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçuyla açılan davanın karar duruşması Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Sanıklar, duruşmaya tutuklu bulundukları Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan SEGBİS aracılığı ile katıldı.
Mahkeme heyeti, duruşma sonunda sanıklardan H.Ç.’ye 15 yıl hapis ve 30 bin TL idari para cezası verilmesine hükmetti. Diğer sanık O.B. ise 13 yıl 9 ay hapis ve 27 bin 500 TL idari para cezasına çarptırıldı.

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