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  4. Zehir tacirlerine engel olmak isteyen 2 kardeş kurşunların hedefi oldu

Zehir tacirlerine engel olmak isteyen 2 kardeş kurşunların hedefi oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2020 21:57 | Son Güncelleme

Adana’da uyuşturucu satıcısı olduğu öne sürülen 2 kişi, kendilerini mahallede istemeyen 2 kardeşi pompalı tüfek ve tabanca ile vurarak yaraladı.

Olay, Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi 70310. Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre uyuşturucu madde satan A.T. ve yanındaki bir kişi, mahallede oturan İbrahim ve İsmail Sayım adlı kardeşlerle tartıştı.

İKİ KARDEŞİ POMPALI TÜFEK VE TABANCAYLA VURDULAR

Şahıslar, mahallede uyuşturucu satılmasına karşı çıkan kardeşlere pompalı tüfek ve tabanca ile ateş açtı. 2 kardeş yaralanırken, mahalle sakinleri durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı iki kardeşi Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Zanlılar olayın ardından kaçarken, yaralı kardeşlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

YERDE 20 BOŞ KOVAN BULUNDU

Olay yerine gelen polis ekipleri, yerde yaklaşık 20 boş kovan buldu. Kovanlar incelenmek üzere emniyete götürüldü. Olayı gerçekleştiren A.T.’in evinde arama yapan polis, evde silah ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. (İHA)

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