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Zehir tacirlerine operasyon: 9 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2018 12:26 | Son Güncelleme

ANTALYA ve Ankara Narkotim ekipleri tarafından yapılan ortak çalışmada, TIR dorsesinde 122 kilo esrar ele geçirildi.

Bülent TATOĞULARI / ANTALYA, (DHA) - ANTALYA ve Ankara Narkotim ekipleri tarafından yapılan ortak çalışmada, TIR dorsesinde 122 kilo esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı. Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa ilçesi Lara bölgesindeki bir kafede uyuşturucu madde ticareti yapan 'torbacı' olarak tabir edilen grubu takibe aldı. Grubu iki ay boyunca takip eden ekipler, organizasyon içinde yer alan S.B., A.E., A.P. ve Z.B. adlı şüphelilerin, Batman'dan temin ettikleri uyuşturucu maddeleri TIR'a yükleyip Ankara'ya getirecekleri, buradan da başka bir araçla Antalya'ya getireceği bilgisine ulaştı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle Ankara'da uyuşturucu madde taşındığı belirlenen TIR'a operasyon düzenledi. Dorsede gizlenmiş 18 pakette 122 kilo esrar maddesi ele geçirildi. TIR'ı takip eden minibüsteki şüpheliler M.F., Y.E., H.Ö., E.Ş. ve N.K. ise gözaltına alındı. Diğer 4 şüpheli de Antalya'da gözaltına alındı. Ankara'da yakalanan 5 şüpheli daha sonra Antalya'ya getirildi. Toplam 9 şüpheli, ifadelerinin ardından 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan adliyeye sevk edildi. Ekiplerin TIR ve takibinde bulunan minibüse baskın anı kameralara yansıdı. Minibüsteki kişilerin gözaltına alınması, TIR dorsesinde yapılan arama ve uyuşturucu maddelerin bulunması anbean kaydedildi.

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