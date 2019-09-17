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Zehir tacirlerine şafak operasyonu: 35 kişi gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2019 07:57 | Son Güncelleme

İstanbul’un Kadıköy ilçesi Fikirtepe Mahallesinde gerçekleştirilen narkotik operasyonunda bir çok adrese eş zamanlı baskın gerçekleştirildi.

Zehir tacirlerine şafak operasyonu: 35 kişi gözaltına alındı

İstanbul’un Kadıköy ilçesi Fikirtepe Mahallesinde gerçekleştirilen narkotik operasyonunda bir çok adrese eş zamanlı baskın gerçekleştirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplere Özel Harekat Polisleri karadan polis helikopteri ise havadan destek verdi.
Zehir tacirleri 3 ay boyunca takip edildi
İstanbul’da zehir tacirlerine göz açtırmayan güvenlik güçlerinin bu seferki operasyon adresi Kadıköy ilçesi Fikirtepe Mahallesi oldu. Mahallenin en büyük caddesi olarak bilinen Mandıra Caddesi’ni boydan boya karantina altına alan ekipler, Özel Harekat Polislerinin önderliğinde üç aylık teknik takip sonucu belirlenen adreslere baskın yaptı. Toplamda 35 adrese eş zamanlı giren polis ekipleri 35 kişiyi gözaltına aldı. ‘Torbacı’ olarak bilinen ve insanların zehirlenmesi için uyuşturucu madde temin eden kişilere yönelik gerçekleştirilen operasyon sabahın erken saatlerinde gerçekleştirildi.
Şafak operasyonuna helikopter desteği
Sabahın ilk ışıklarıyla uzun zamandır süren teknik takip sonucu belirlenen adreslere eş zamanlı giren polis ekiplerine havadan polis helikopteri de destek verdi. Operasyonun gerçekleştirildi sokaklara ışık tutarak mahalle ve çevresinde güvenlik önlemi alan polis helikopteri operasyon boyunca havada kaldı. Gözaltına alınan 35 kişi sorgulanmak üzere Vatan Caddesi’nde bulunan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Zehir tacirlerine şafak operasyonu: 35 kişi gözaltına alındı

Zehir tacirlerine şafak operasyonu: 35 kişi gözaltına alındı

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