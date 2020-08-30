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  4. Zehir tacirlerinin bin 200 kilometrelik akıl almaz planı Antalya’da son buldu

Zehir tacirlerinin bin 200 kilometrelik akıl almaz planı Antalya’da son buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2020 14:43 | Son Güncelleme

Erzurum’dan karayoluyla Antalya’ya gelen bir otomobilin stepnesinde 5 ayrı paket halinde 2 kilo 290 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Erzurum’dan karayoluyla Antalya’ya gelen bir otomobilin stepnesinde 5 ayrı paket halinde 2 kilo 290 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olaya ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.
Erzurum’dan karayoluyla Antalya’ya bir araçla uyuşturucu madde getirildiği yönünde ihbar alan Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı narkotik polisleri, H.K (29) ve M.K (31) isimli şahısların kaldıkları eve dün öğlen saatlerinde operasyon düzenledi. Şahıslara ait araçta narkotik madde arama köpeği Yaman’ın da katkısıyla yapılan aramada, aracın bagaj kısmında bulunan yedek lastiğin içerisinde zulalanmış vaziyette 5 ayrı paket halinde 2 kilo 290 gram (4 bin 500 doz) metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Yapılan incelemede çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edilen H.K. ve M.K. isimli şahıslar gözaltına alınarak, haklarında adli işlem başlatıldı.

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