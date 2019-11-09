Denizli’de uyuşturucu operasyonu! Dernekleri basılınca bu defa vakıf kurdular

Operasyon, Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Operasyon kapsamında Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerinde önceden belirlenen 6 farklı adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Geçtiğimiz 15 Mayıs da Kanserle Mücadele Derneği olarak görünen bir iş yeri içerisinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen şahıslar suç üstü yakalanarak satışa hazır 82 paket halinde 69 gram eroin maddesi ele geçirilmiş ve olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklanarak ceza evine gönderilmişlerdi.

POLİS 3 AY TAKİBE ALDI

Gerçekleştirilen o operasyondan sonra soruşturmayı derinleştiren narkotik polisi ve şüphelilerle bağlantılı olan şahısları ve adresleri tespit ederek takibe aldı. Yaklaşık 3 ay boyunca narkotik ekiplerinin titizlikle yürüttüğü çalışmalarda sözde dernek görünümlü iş yerleri üzerinden zehir ticareti yapan uyuşturucu şebekesinin faaliyetleri deşifre edildi. Zehir tacirlerinden uyuşturucu madde temin eden 12 kişi yakalanarak, haklarında kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçundan yasal işlem yapıldı.