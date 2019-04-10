Zehirledikleri köpekleri ormana attılar

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde ormanlık alana atılmış 3 köpeğin cansız bedeni Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt’u isyan ettirdi. Köpeklerin başka bir yerde öldürülüp Orhaneli’nde ormanlık alana atıldığını belirten Aykurt, "Bizim için tüm canlılar değerlidir. Bu vahşeti yapanları bulacağız" dedi.

Orhaneli Orman Piknik sahasında 3 köpek ölüsü bulundu. Orhaneli Belediyesi’ne gelen ihbar üzerine zabıta ekipleri olay yerine gidip incelemelerde bulundu. Kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından katledildiği tahmin edilen köpeklerin başka bir yerde öldürülüp piknik alanına getirildiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, vahşeti yapanları bulmak için seferber olduklarını belirterek, "Bütün canlılara saygılıyız. Onların ihtiyaçları ve korunmaları konusunda da her türlü önlemi almaya devam edeceğimizi tüm ilçe halkımızın bilmesini isteriz. Böyle üzücü olayların bir daha yaşanmaması için konunun takipçisi olacağız. Vatandaşlarımız sokak hayvanları konusunda oluşabilecek her türlü rahatsızlıkta belediyemiz ile iletişim kurabilirler" dedi.



