Zehirleme Olayının Şüphelileri Rusya’da Televizyona Çıktı 

İngiltere’nin eski Rus casus Sergei Skripal ve kızı Yulia’yı zehirlemekle suçladığı iki Rus vatandaşı, Londra’da turist olarak bulunduklarını ve saldırının düzenlendiği Salisbury’ye buradaki katedrali görmek için gittiklerini savundu. İngiltere ise iddiaları “yalan ve hile” olarak değerlendirdi.
İngiliz yetkililer saldırıya karıştığını iddia ettikleri Rus vatandaşlarının kimliklerini Alexander Petrov ve Ruslan Boshirov olarak açıklamıştı. Devlet televizyonu Russia Today’e (RT) röportaj veren iki Rus da kendilerini Alexander Petrov ve Ruslan Boshirov olarak tanıttı. İki Rus büyük bir yanlış anlaşılmanın kurbanı olduklarını söyledi.
Sivil olduklarını öne süren iki Rus, spor ve beslenme sektöründe çalıştıklarını iddia etti.
Petrov, Rus casusa yönelik saldırının gerçekleştiği Salisbury için “Arkadaşlarımız uzun süredir bu harika kasabayı mutlaka görmemiz gerektiğini söylüyordu” dedi.
Bashirov da “Burada meşhur Salisbury katedrali var. Sadece Avrupa’da değil tüm dünyada biliniyor. Katedral özellikle 123 metrelik kulesiyle, ayrıca dünyada hala çalışan kilise saatlerinin en eskisiyle meşhur” diye ekledi.
‘‘Gizli servis üyesi olduklarından eminiz’’
İngiltere hükümet sözcüsüyse iki Rus vatandaşının Russia Today’e verdiği röportajın ardından bir açıklama yaptı. Sözcü, “Hükümet bu kişilerin ülkemizin sokaklarında son derece zehirli yasadışı kimyasal bir silah kullanan Rus askeri istihbarat servisi GRU’nun üyeleri olduğundan emin” diye konuştu.
Sözcü, “Rusya’dan Mart ayında Salisbury’de yaşananların hesabını vermesini defalarca istedik. Bugün de olduğu gibi yalanlar ve hileyle karşılık verdiler” dedi.
Sözcü bunun halkın zekasına hakaret olduğunu kaydetti.
‘‘İngiltere yakalanmaları için gerekeni yapacak’’
Sözcü, “Bunlar aranan kişiler ve Rusya’dan dışarıya adım atmaları halinde yakalanmaları ve adalet karşısına çıkartılmaları için İngiltere gereken her şeyi yapacak” dedi.
Mart ayında yaşanan saldırının ardından İngiltere ve çok sayıda Avrupa ülkesi Rus diplomatları sınır dışı etmiş, Moskova da bu hamleye benzer şekilde karşılık vermişti.
İngiltere polisine göre iki Rus vatandaşı 2 Mart’ta Londra’ya geldi, burada iki gece kaldı ve Salisbury’ye iki kez trenle gitti. İngiliz yetkililere göre Cumartesi günü ön araştırma yapan ikili Pazar günüyse saldırıyı gerçekleştirdi. Sergei Skripal ve kızı Yulia Salisbury’de sokakta bir bankta bilinçsiz halde bulunmuştu.
Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, Petrov ve Beshirov’un kimliklerinin tesbit edildiğini ancak bu kişilerin suça karışmadıklarını ve sivil olduklarını söylemişti.
İki şüpheli Rus vatandaşı için Avrupa genelinde yakalama emri çıkartılmıştı. Ancak İngiliz savcılar, Rus anayasası uyarınca mümkün olmadığı için, Moskova’dan bu iki Rus vatandaşının iade edilmesini talep etmeyecek.
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