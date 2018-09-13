Zehirleme Olayının Şüphelileri Rusya’da Televizyona Çıktı 

İngiltere’nin eski Rus casus Sergei Skripal ve kızı Yulia’yı zehirlemekle suçladığı iki Rus vatandaşı, Londra’da turist olarak bulunduklarını ve saldırının düzenlendiği Salisbury’ye buradaki katedrali görmek için gittiklerini savundu. İngiltere ise iddiaları “yalan ve hile” olarak değerlendirdi.

İngiliz yetkililer saldırıya karıştığını iddia ettikleri Rus vatandaşlarının kimliklerini Alexander Petrov ve Ruslan Boshirov olarak açıklamıştı. Devlet televizyonu Russia Today’e (RT) röportaj veren iki Rus da kendilerini Alexander Petrov ve Ruslan Boshirov olarak tanıttı. İki Rus büyük bir yanlış anlaşılmanın kurbanı olduklarını söyledi.

Sivil olduklarını öne süren iki Rus, spor ve beslenme sektöründe çalıştıklarını iddia etti.

Petrov, Rus casusa yönelik saldırının gerçekleştiği Salisbury için “Arkadaşlarımız uzun süredir bu harika kasabayı mutlaka görmemiz gerektiğini söylüyordu” dedi.

Bashirov da “Burada meşhur Salisbury katedrali var. Sadece Avrupa’da değil tüm dünyada biliniyor. Katedral özellikle 123 metrelik kulesiyle, ayrıca dünyada hala çalışan kilise saatlerinin en eskisiyle meşhur” diye ekledi.