Zehirlendiği Öne Sürülen Alexi Navalny Tedavi İçin Berlin'e Götürüldü

Zehirlenme belirtileri nedeniyle komaya giren Rus muhalif siyasetçi Alexei Navalny tedavi için Berlin’e götürüldü. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e karşıtlığıyla tanınan Navalny’i taşıyan ambulans uçak, sabah saat 08. 46'da Berlin Tegel Havaalanı'nın askeri bölümüne indi. Burada özel donanımlı bir ambulansa aktarılan Navalny, tedavisi için sıkı polis konvoyu eşliğinde Charite Hastanesi’ne nakledildi.

Hastahane önünde çok sıkı güvenlik önlemeleri alınması dikkat çekti. Aynı şekilde, Nadalny’i taşıyan uçağın sabaha karşı saat altı civarında, Sibirya’daki Omsk kentinden havalandığı haberinin ardından, Alman yetkililerin herhangi bir suikasta karşı uçağın Berlin’in güneyindeki Schönefeld Havaalanı’na ineceğini açıklaması ve uçuş takibini sağlayan "Flightradar" adlı uygulamanın da iniş hedefi olarak bu havalimanını göstermesi de dikkat çekti.

Navalyn’in Berlin’e ulaşarak hastaneye götürülmesinin ardından bir açıklama yapan ve Rus muhaliflere desteğiyle bilinen Barış için Sinema Vakfı’nın (Cinema for Peace Foundation) sözcüsü Jaka Bizilj, Navalny'nin durumunun hem uçuş hem de iniş sırasında "stabil" olduğunu ve Charite Hastahanesi’nde ilk olarak zehirlenip, zehirlenmediği konusunda tahlillerin yapılacağını duyurdu. Söz konusu vakıf, Putin karşıtı eylemleriyle tanınan ve Pussy Riot grubunun üyelerinden Piotr Verzilov‘un zehirlendiği iddiaları sonrasında, Charite’ye getirilerek, Berlin'de tedavi görmesine önayak olmuştu.