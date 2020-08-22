HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Zehirlendiği Öne Sürülen Alexi Navalny Tedavi İçin Berlin'e Götürüldü

Zehirlendiği Öne Sürülen Alexi Navalny Tedavi İçin Berlin'e Götürüldü

22.08.2020 12:31 | Son Güncelleme

Zehirlenme belirtileri nedeniyle komaya giren Rus muhalif siyasetçi Alexei Navalny tedavi için Berlin’e götürüldü

Zehirlendiği Öne Sürülen Alexi Navalny Tedavi İçin Berlin'e Götürüldü

Zehirlenme belirtileri nedeniyle komaya giren Rus muhalif siyasetçi Alexei Navalny tedavi için Berlin’e götürüldü. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e karşıtlığıyla tanınan Navalny’i taşıyan ambulans uçak, sabah saat 08. 46'da Berlin Tegel Havaalanı'nın askeri bölümüne indi. Burada özel donanımlı bir ambulansa aktarılan Navalny, tedavisi için sıkı polis konvoyu eşliğinde Charite Hastanesi’ne nakledildi.

Hastahane önünde çok sıkı güvenlik önlemeleri alınması dikkat çekti. Aynı şekilde, Nadalny’i taşıyan uçağın sabaha karşı saat altı civarında, Sibirya’daki Omsk kentinden havalandığı haberinin ardından, Alman yetkililerin herhangi bir suikasta karşı uçağın Berlin’in güneyindeki Schönefeld Havaalanı’na ineceğini açıklaması ve uçuş takibini sağlayan "Flightradar" adlı uygulamanın da iniş hedefi olarak bu havalimanını göstermesi de dikkat çekti.

Navalyn’in Berlin’e ulaşarak hastaneye götürülmesinin ardından bir açıklama yapan ve Rus muhaliflere desteğiyle bilinen Barış için Sinema Vakfı’nın (Cinema for Peace Foundation) sözcüsü Jaka Bizilj, Navalny'nin durumunun hem uçuş hem de iniş sırasında "stabil" olduğunu ve Charite Hastahanesi’nde ilk olarak zehirlenip, zehirlenmediği konusunda tahlillerin yapılacağını duyurdu. Söz konusu vakıf, Putin karşıtı eylemleriyle tanınan ve Pussy Riot grubunun üyelerinden Piotr Verzilov‘un zehirlendiği iddiaları sonrasında, Charite’ye getirilerek, Berlin'de tedavi görmesine önayak olmuştu.

Omsk’da kaldırıldığı hastahanede, komada ve solunum cihazına bağlı olarak yoğun bakımda olduğu öğrenilen Navalyn’nin Berlin’e getirilmesinden önce yaşanan gelişmeler, Soğuk Savaş dönemi filmlerini anımsatan bir sürece neden oldu. 44 yaşındaki Navalyn Perşembe günü, önümüzdeki eylül ayında Sibirya'da yapılacak belediye seçimleri öncesinde katıldığı bir toplantıdan sonra, Tomsk'tan Moskova'ya gitmek üzere uçağa bindi. Uçuş sırasında bayılınca uçak Omsk kentine acil iniş yaptı. Nadalny’ye yakın çevreler, siyasetçinin uçağa binmeden önce bir kafede çay içtiğini belirterek “Çayına zehir karıştırılmış olabileceğini tahmin ediyoruz” dedi.

Omsk Hastahanesi yetkilileri önce hastanın "öldürücü bir maddeyle" zehirlendiğini ve durumunun kritik olduğunu açıkladı. Olay uluslararası tepkilere neden olurken Fransa’da Cumhurbaşkanı Macron’la bir araya gelen Almanya Başbakanı Merkel, Navalny’nin Almanya’da tedavi edilmesi için girişimde bulunduğunu söyledi. Haber ajansları Rus tarafının öneriye onay verdiğini duyurdu. Bunun ardından Cuma sabahı uzman ekibin de içinde bulunduğu bir ambulans uçağın Navalny'yi almak üzere Omsk’a gittiği öğrenildi. Ancak Omsk Hastahanesi’nden bu kez, Navalny’nin sağlık sorunun zehirlenmeden kaynaklanmadığı, bu yönde bir bulguya rastlanmadığı ifade edildi ve uçakla naklinin mümkün olmadığı bildirildi.

Ambulans uçak Omsk’da bekletilirken, akşam saatlerinde Rusya Devlet Başkanı Putin’in, Navalny'nin tedavisinin Almanya’da yapılmasına yeşil ışık yaktığı açıklandı. Berlin’deki kaynaklar, Merkel’in Putin’le görüşerek, ikna ettiği yorumunu yaparken Charite Hastahanesi önünde, güvenlik çemberi oluşturulması ve hastanenin basın sözcüsünün "Navalyn’yi tedavi için hazırlıklar tamamlandı" şeklinde açıklama yapması dikkat çekti.

Navalny, geçen yıl Rusya’da göz altına alınmış, cezaevinde zehirlenerek, hastahaneye kaldırılmıştı. Muhalif siyasetçi iki kez de boyalı saldırıya uğramış, bunlardan birinde kör olma tehlikesi geçirmişti. 2011 ve 2012 yıllarında Putin döneminin en geniş kapsamlı protestolarını harekete geçeren isim olarak tanımlanan Navalny’nin yönettiği bir vakıf, son zamanlarda Rusya’da siyasetçilerin ve üst düzey devlet yöneticilerinin karıştığı yolsuzluklara ilişkin raporlar yayınlıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAslışah Alkoçlar'a suçlamaAslışah Alkoçlar'a suçlama
Erdoğan'ın doğalgaz açıklaması Rumları korkuttuErdoğan'ın doğalgaz açıklaması Rumları korkuttu
ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök kimdir?ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök kimdir?
En Çok Okunan Haberler
Karadeniz'deki doğalgaz keşfi dış basında geniş yer buldu
Karadeniz'deki doğalgaz keşfi dış basında geniş yer buldu
İYİ Partili vekilden 'müjde' açıklaması: Yeter artık! Aziz Milletimizle alay etmeyin
İYİ Partili vekilden 'müjde' açıklaması: Yeter artık! Aziz Milletimizle alay etmeyin
Selin Ciğerci 'yok artık' dedirtti! '4,1 milyon TL'
Selin Ciğerci 'yok artık' dedirtti! '4,1 milyon TL'
UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon belli oldu
Dikkat! 31 Ekim'e kadar yasaklandı
Dikkat! 31 Ekim'e kadar yasaklandı
Korkunç olay! Çocuklarının gözü önünde otomobilden atlayarak hayatını kaybetti
Korkunç olay! Çocuklarının gözü önünde otomobilden atlayarak hayatını kaybetti
İlginizi Çekebilir
Sinema salonunda cinsel ilişkiye girdiler! Kameralar böyle görüntüledi
Sinema salonunda cinsel ilişkiye girdiler! Kameralar böyle görüntüledi
Buz Devri’nden kalma yavru köpeğin midesinden gergedan çıktı
Buz Devri’nden kalma yavru köpeğin midesinden gergedan çıktı
Gizemli bir şekilde ölen porno yıldızları...
Gizemli bir şekilde ölen porno yıldızları...
Çipras: Türkiye'ye istediğini verdik
Çipras: Türkiye'ye istediğini verdik
En yakın arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş!
En yakın arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş!
Diğer Haberler
Kornonavirüs: Gıda ambalajlarından virüs kapma riski var mı?
Gıda ambalajlarından koronavirüs kapma riski var mı?
Rusya'da zehirlendiğinden şüphelenilen muhalif Navalnıy Almanya’daki bir hastaneye nakledildi
Zehirlenen muhalif başka ülkeye nakledildi
Brezilya, Hindistan ve Meksika'da koronavirüs can almaya devam ediyor
3 ülkede durum vahim...
Karadeniz'de bulunan dev doğalgaz rezervi Rumları panikletti
Erdoğan'ın doğalgaz açıklaması Rumları korkuttu
ABD'de, işlediği düzinelerce suçu itiraf eden eski polis memuruna 11 defa müebbet
'California katili'ne 11 defa müebbet! Hakimin sözleri uzun süre alkışlandı
ABD basınında yeni iddia: Vuhanlı yetkililer, koronavirüsü haftalarca Pekin yönetiminden gizledi
ABD basınında yeni iddia: Haftalarca gizlediler
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.