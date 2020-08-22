Zehirlendiği Öne Sürülen Alexi Navalny Tedavi İçin Berlin'e Götürüldü

Zehirlenme belirtileri nedeniyle komaya giren Rus muhalif siyasetçi Alexei Navalny tedavi için Berlin’e götürüldü. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e karşıtlığıyla tanınan Navalny’i taşıyan ambulans uçak, sabah saat 08. 46'da Berlin Tegel Havaalanı'nın askeri bölümüne indi. Burada özel donanımlı bir ambulansa aktarılan Navalny, tedavisi için sıkı polis konvoyu eşliğinde Charite Hastanesi’ne nakledildi.
Hastahane önünde çok sıkı güvenlik önlemeleri alınması dikkat çekti. Aynı şekilde, Nadalny’i taşıyan uçağın sabaha karşı saat altı civarında, Sibirya’daki Omsk kentinden havalandığı haberinin ardından, Alman yetkililerin herhangi bir suikasta karşı uçağın Berlin’in güneyindeki Schönefeld Havaalanı’na ineceğini açıklaması ve uçuş takibini sağlayan "Flightradar" adlı uygulamanın da iniş hedefi olarak bu havalimanını göstermesi de dikkat çekti.
Navalyn’in Berlin’e ulaşarak hastaneye götürülmesinin ardından bir açıklama yapan ve Rus muhaliflere desteğiyle bilinen Barış için Sinema Vakfı’nın (Cinema for Peace Foundation) sözcüsü Jaka Bizilj, Navalny'nin durumunun hem uçuş hem de iniş sırasında "stabil" olduğunu ve Charite Hastahanesi’nde ilk olarak zehirlenip, zehirlenmediği konusunda tahlillerin yapılacağını duyurdu. Söz konusu vakıf, Putin karşıtı eylemleriyle tanınan ve Pussy Riot grubunun üyelerinden Piotr Verzilov‘un zehirlendiği iddiaları sonrasında, Charite’ye getirilerek, Berlin'de tedavi görmesine önayak olmuştu.
Omsk’da kaldırıldığı hastahanede, komada ve solunum cihazına bağlı olarak yoğun bakımda olduğu öğrenilen Navalyn’nin Berlin’e getirilmesinden önce yaşanan gelişmeler, Soğuk Savaş dönemi filmlerini anımsatan bir sürece neden oldu. 44 yaşındaki Navalyn Perşembe günü, önümüzdeki eylül ayında Sibirya'da yapılacak belediye seçimleri öncesinde katıldığı bir toplantıdan sonra, Tomsk'tan Moskova'ya gitmek üzere uçağa bindi. Uçuş sırasında bayılınca uçak Omsk kentine acil iniş yaptı. Nadalny’ye yakın çevreler, siyasetçinin uçağa binmeden önce bir kafede çay içtiğini belirterek “Çayına zehir karıştırılmış olabileceğini tahmin ediyoruz” dedi.
Omsk Hastahanesi yetkilileri önce hastanın "öldürücü bir maddeyle" zehirlendiğini ve durumunun kritik olduğunu açıkladı. Olay uluslararası tepkilere neden olurken Fransa’da Cumhurbaşkanı Macron’la bir araya gelen Almanya Başbakanı Merkel, Navalny’nin Almanya’da tedavi edilmesi için girişimde bulunduğunu söyledi. Haber ajansları Rus tarafının öneriye onay verdiğini duyurdu. Bunun ardından Cuma sabahı uzman ekibin de içinde bulunduğu bir ambulans uçağın Navalny'yi almak üzere Omsk’a gittiği öğrenildi. Ancak Omsk Hastahanesi’nden bu kez, Navalny’nin sağlık sorunun zehirlenmeden kaynaklanmadığı, bu yönde bir bulguya rastlanmadığı ifade edildi ve uçakla naklinin mümkün olmadığı bildirildi.
Ambulans uçak Omsk’da bekletilirken, akşam saatlerinde Rusya Devlet Başkanı Putin’in, Navalny'nin tedavisinin Almanya’da yapılmasına yeşil ışık yaktığı açıklandı. Berlin’deki kaynaklar, Merkel’in Putin’le görüşerek, ikna ettiği yorumunu yaparken Charite Hastahanesi önünde, güvenlik çemberi oluşturulması ve hastanenin basın sözcüsünün "Navalyn’yi tedavi için hazırlıklar tamamlandı" şeklinde açıklama yapması dikkat çekti.
Navalny, geçen yıl Rusya’da göz altına alınmış, cezaevinde zehirlenerek, hastahaneye kaldırılmıştı. Muhalif siyasetçi iki kez de boyalı saldırıya uğramış, bunlardan birinde kör olma tehlikesi geçirmişti. 2011 ve 2012 yıllarında Putin döneminin en geniş kapsamlı protestolarını harekete geçeren isim olarak tanımlanan Navalny’nin yönettiği bir vakıf, son zamanlarda Rusya’da siyasetçilerin ve üst düzey devlet yöneticilerinin karıştığı yolsuzluklara ilişkin raporlar yayınlıyor.