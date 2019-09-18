HABER

Zehirlenen öğrenciler hayati tehlike taşımıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2019 16:43 | Son Güncelleme

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Sındırgı İbrahim Ethem Akıncı İlkokulunda zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan öğrencilerin hayati tehlikesi bulunmadığını söyledi.İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Balıkesir’in Sındırgı ilçesi İbrahim Ethem Akıncı İlkokulunda 60’a yakın öğrencinin kızarıklık ve kaşıntı şikayetiyle hastaneye kaldırılması sonucunda meydana gelen olayda öğrencilerin hayati tehlikesinin bulunmadığını belirtti.

Zehirlenen öğrenciler hayati tehlike taşımıyor

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Sındırgı İbrahim Ethem Akıncı İlkokulunda zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan öğrencilerin hayati tehlikesi bulunmadığını söyledi.
İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Balıkesir’in Sındırgı ilçesi İbrahim Ethem Akıncı İlkokulunda 60’a yakın öğrencinin kızarıklık ve kaşıntı şikayetiyle hastaneye kaldırılması sonucunda meydana gelen olayda öğrencilerin hayati tehlikesinin bulunmadığını belirtti. Yıldız, “İlk belirlemelere göre öğrencilerin sudan zehirlendiği şüphesi üzerinde duruluyor. Her ihtimale karşı yemek ve su numunelerinden örnekler alarak inceleme yapılıyor. Büyük olasılıkla suyla ilgili bir konu olabilir. Diğer okullarda yenilen aynı yemekten dolayı herhangi bir şikayet söz konusu olmadı. Sağlık açısından her türlü tedbir alındı ve yavrularımızın hayati tehlikeleri bulunmuyor” dedi.

Zehirlenen öğrenciler hayati tehlike taşımıyor

Zehirlenen öğrenciler hayati tehlike taşımıyor

Zehirlenen öğrenciler hayati tehlike taşımıyor

Zehirlenen öğrenciler hayati tehlike taşımıyor

Kripto para piyasasında fark yaratacakKripto para piyasasında fark yaratacak
Eskişehir’de orman yangınıEskişehir’de orman yangını
Maden ocağında iş kazası: 1 yaralıMaden ocağında iş kazası: 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şampiyonlar Ligi'ne Cüneyt Çakır damgası

Şampiyonlar Ligi'ne Cüneyt Çakır damgası

Yeni komando birlikleri sahaya indi

Yeni komando birlikleri sahaya indi

Erdoğan'dan rektör atamalarıyla ilgili flaş açıklama

Erdoğan'dan rektör atamalarıyla ilgili flaş açıklama

Yemekteyiz'i bırakmıştı! Kötü haber

Yemekteyiz'i bırakmıştı! Kötü haber

İran'dan petrol rafinerisi saldırısı açıklaması

İran'dan petrol rafinerisi saldırısı açıklaması

İğrenç olay! Samanlıkta başlayıp yıllarca devam etti

İğrenç olay! Samanlıkta başlayıp yıllarca devam etti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Kaldığı çadırda ölü bulunan Afgan çoban cinayete kurban gitmiş

Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Afgan çoban...

İzmir'de Bayraklı Şehir Hastanesi inşaatında yangın

İzmir'de hastane inşaatında yangın

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Falezlerdeki kadın polislere zor anlar yaşattı

Polisin zor anları! 'Ne kadar karizmatikler!'

Konya'da turistleri taşıyan otobüs dere yatağına uçtu

Turistlerin kabus dolu dakikaları! Dehşeti yaşadılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.