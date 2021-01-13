Zehirlenen Rus muhalif lider Navalni ülkesine dönüyor

Rus muhalif lider Aleksey Navalni tutuklama tehditlere rağmen Pazar günü ülkesine döneceğini açıkladı. Rusya'da geçen yılın Ağustos ayında zehirli saldırıya uğrayan Navalni o dönemden bu yana Almanya'da bulunuyor.

44 yaşındaki muhalif siyasetçi Instagram hesabından 17 Ocak tarihinde Rusya'ya giden bir uçağa rezervasyon yaptırdığını açıkladı. Navalni "Benim için hiçbir zaman dönüp dönmemek diye bir soru olmadı. Çünkü hiçbir zaman terk etmedim. Almanya'ya sadece tek bir nedenden ötürü geldim: Beni öldürmek istediler" ifadelerini kullandı.

"(Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in) hizmetçileri hep olduğu gibi hakkımda yeni ceza davaları üretiyorlar" diyen Navalni "Ama bana ne yapacaklarıyla ilgilenmiyorum. Rusya benim ülkem, Moskova benim kentim ve özlüyorum" dedi.

Rus muhalif siyasetçi Navalni, 20 Ağustos'ta Sibirya'nın Tomsk kentinden Moskova'ya uçarken aniden rahatsızlanmış ve uçak Omsk şehrine acil iniş yapmıştı. Burada tedavi altına alınan Navalni, 22 Ağustos'ta tedavisinin devamı için Almanya'ya getirilmişti. Haftalarca yapay komada tutulan Navalni'nin Almanya'da yapılan tahliller sonrası Noviçok adlı maddeyle zehirlendiği anlaşılmıştı. Bu zehirli maddenin 1970'li yıllarda dönemin Sovyetler Birliği'ndeki bilim insanları tarafından geliştirildiği biliniyor.