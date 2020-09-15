Zehirlenen Rus muhalif Navalni, ‘Rusya’ya geri dönecek’

Almanya'da tedavi altına alınan Rus muhalif Aleksey Navalni'nin basın danışmanı Kira Yarmiş, Twitter'dan yaptığı açıklamada Navalni'nin Rusya'ya geri dönmeyi planladığını duyurdu.

Yarmiş, "Gazeteciler bana Aleksey'in Rusya'ya dönüp dönmeyeceğini soruyor. Soruyu anlıyorum ama birinin başka türlü düşünebileceğini aklım almıyor. Dönmesi dışında hiçbir seçenek gündemde değil" ifadelerini kullandı.

Berlin'deki Charité Hastanesi'nde tedavisi devam eden Rus muhalif Aleksey Navalni, resmi Instagram hesabından da ilk kez fotoğraf paylaştı. Fotoğrafta 44 yaşındaki Navalni'ye ailesi eşlik ediyor.

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Fotoğrafın yanında "Dün tüm gün kendi başıma nefes alıp verebildim. Muhteşem bir şey" mesajı yer aldı.

Navalni 20 Ağustos günü Sibirya'dan Moskova'ya giden uçakta hastalanmış, yapılan testler sonucunda Noviçok adı verilen bir sinir gazı ile zehirlendiği söylenmişti.

Rusya'daki ilk müdahaleden sonra Navalni, Almanya'nın başkenti Berlin'deki Charité hastanesine kaldırılmıştı.

Hastaneden dün yapılan açıklamada Navalni'nin artık solunum cihazına bağlı olmadığı ve yatağından kalkarak dolaşabildiği belirtilmişti.