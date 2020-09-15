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Zehirlenen Rus muhalif Navalni, ‘Rusya’ya geri dönecek’

15.09.2020 18:34 | Son Güncelleme

Almanya'da tedavi altına alınan Rus muhalif Aleksey Navalni'nin basın danışmanı Kira Yarmiş, Twitter'dan yaptığı açıklamada Navalni'nin Rusya'ya geri döneceğini duyurdu.

Zehirlenen Rus muhalif Navalni, ‘Rusya’ya geri dönecek’

Almanya'da tedavi altına alınan Rus muhalif Aleksey Navalni'nin basın danışmanı Kira Yarmiş, Twitter'dan yaptığı açıklamada Navalni'nin Rusya'ya geri dönmeyi planladığını duyurdu.

Yarmiş, "Gazeteciler bana Aleksey'in Rusya'ya dönüp dönmeyeceğini soruyor. Soruyu anlıyorum ama birinin başka türlü düşünebileceğini aklım almıyor. Dönmesi dışında hiçbir seçenek gündemde değil" ifadelerini kullandı.

Berlin'deki Charité Hastanesi'nde tedavisi devam eden Rus muhalif Aleksey Navalni, resmi Instagram hesabından da ilk kez fotoğraf paylaştı. Fotoğrafta 44 yaşındaki Navalni'ye ailesi eşlik ediyor.

Fotoğrafın yanında "Dün tüm gün kendi başıma nefes alıp verebildim. Muhteşem bir şey" mesajı yer aldı.

Navalni 20 Ağustos günü Sibirya'dan Moskova'ya giden uçakta hastalanmış, yapılan testler sonucunda Noviçok adı verilen bir sinir gazı ile zehirlendiği söylenmişti.

Rusya'daki ilk müdahaleden sonra Navalni, Almanya'nın başkenti Berlin'deki Charité hastanesine kaldırılmıştı.

Hastaneden dün yapılan açıklamada Navalni'nin artık solunum cihazına bağlı olmadığı ve yatağından kalkarak dolaşabildiği belirtilmişti.

Navalni'nin ekibi, muhalif liderin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle zehirlendiğini savunuyor. Kremlin ise söz konusu iddiaları kesin bir dille yalanladı.

Öte yandan Kremlin, iyileşmesinin ardından Navalni ve Putin arasında bir görüşmenin planlanmasına da sıcak bakmıyor. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, "Böyle bir buluşmayı gerekli görmüyoruz ve bunun gerçekleşeceğine inanmıyorum" açıklamasını yaptı.

Zehirlenme olayının perde arkası

Yolsuzlukla mücadeleye odaklı bir siyasi duruş sergileyen Navalni, uzun bir süredir Putin'e karşı muhalefetin öne çıkan ismi konumunda.

Navalni'nin destekçileri, 20 Ağustos günü Navalni'nin uçağa bindiği Sibirya'daki Tomsk havaalanında içtiği çaya zehir karıştırıldığını düşünüyor.

Zehirlenen Aleksey Navalni, Omsk şehrindeki bir hastaneden Almanya'ya nakledildi.

Navalni uçakta hastalanınca pilot Omsk kentine acil iniş yapmak zorunda kalmıştı. İki gün sonra Rus yetkililer ikna edilerek Navalni'nin Berlin'deki özel hastaneye kaldırılması sağlanmıştı.

Almanya'da yapılan incelemeler, Navalni'nin zehirlendiği sonucuna vardı. Almanya hükümeti, Fransa ve İsveç'teki laboratuvarların Almanya'da yapılan tahlillerin vardığı sonucu doğruladığını ve Navalni'nin Noviçok ile zehirlendiği sonucuna vardığını söyledi.

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