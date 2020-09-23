Zehirlenen Rus Muhalif Siyasetçi Navalny Taburcu Oldu

Rus muhalif lider Alexei Navalny taburcu oldu. Yaklaşık bir aydır Berlin’deki Charite Hastanesi’nde tedavi gören 44 yaşındaki Navalny’nin tedavisinin sona erdiğini ve taburcu olduğunu hastane yönetimi bu sabah yazılı olarak duyurdu.

Yapılan açıklamada “Hastanın sağlık durumu iyi. Artık hastanede tedavisine gerek kalmadı. Hastanın ilerleyişi ve mevcut durumu göz önüne alındığında, doktorlar hastanın tamamen iyileşmesinin mümkün olduğuna inanıyor” ifadelerine yer verildi.

Navalny hastaneden çıktıktan sonra nerede olduğu bilinmeyen bir apartman dairesinin balkonundan bir fotoğrafını paylaştı. Rus politikacı dün hastaneden yayınladığı bir fotoğrafta, kendisine bakan doktorlara teşekkür etmişti. Navalyn’e yakın çevreler, muhalif siyasetçinin iyileştikten sonra Rusya’ya dönmeyi planladığını belirtmişti. Alman Dışişleri Bakanlığı, Navalny’nin bundan sonraki süreçte ne yapmayı hedeflediği konusunda bir açıklama yapmadı.

20 Ağustos'ta Tomsk kentinden Moskova'ya dönerken uçakta fenalaşan ve zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan, ardından 22 Ağustos‘da özel uçakla tedavi için Berlin'e getirilen Navalny, 24 gün yoğun bakım olmak üzere toplam 32 gün boyunca tedavi gördü. Rus muhalif liderin tedavisi sırasında güvenliğini sağlamak için polis de 24 saat hastanede önlem aldı.