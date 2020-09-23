HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Zehirlenen Rus Muhalif Siyasetçi Navalny Taburcu Oldu

Zehirlenen Rus Muhalif Siyasetçi Navalny Taburcu Oldu

23.09.2020 12:28 | Son Güncelleme

Yaklaşık bir aydır Berlin’deki Charite Hastanesi’nde tedavi gören 44 yaşındaki Navalny’nin tedavisinin sona erdiğini ve taburcu olduğunu hastane yönetimi bu sabah yazılı olarak duyurdu

Zehirlenen Rus Muhalif Siyasetçi Navalny Taburcu Oldu

Rus muhalif lider Alexei Navalny taburcu oldu. Yaklaşık bir aydır Berlin’deki Charite Hastanesi’nde tedavi gören 44 yaşındaki Navalny’nin tedavisinin sona erdiğini ve taburcu olduğunu hastane yönetimi bu sabah yazılı olarak duyurdu.

Yapılan açıklamada “Hastanın sağlık durumu iyi. Artık hastanede tedavisine gerek kalmadı. Hastanın ilerleyişi ve mevcut durumu göz önüne alındığında, doktorlar hastanın tamamen iyileşmesinin mümkün olduğuna inanıyor” ifadelerine yer verildi.

Navalny hastaneden çıktıktan sonra nerede olduğu bilinmeyen bir apartman dairesinin balkonundan bir fotoğrafını paylaştı. Rus politikacı dün hastaneden yayınladığı bir fotoğrafta, kendisine bakan doktorlara teşekkür etmişti. Navalyn’e yakın çevreler, muhalif siyasetçinin iyileştikten sonra Rusya’ya dönmeyi planladığını belirtmişti. Alman Dışişleri Bakanlığı, Navalny’nin bundan sonraki süreçte ne yapmayı hedeflediği konusunda bir açıklama yapmadı.

20 Ağustos'ta Tomsk kentinden Moskova'ya dönerken uçakta fenalaşan ve zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan, ardından 22 Ağustos‘da özel uçakla tedavi için Berlin'e getirilen Navalny, 24 gün yoğun bakım olmak üzere toplam 32 gün boyunca tedavi gördü. Rus muhalif liderin tedavisi sırasında güvenliğini sağlamak için polis de 24 saat hastanede önlem aldı.

Navalny’nin, noviçok adlı kimyasal maddeyle zehirlendiği Alman Ordusu’nun labaratuarında, ayrıca İsveç ve Fransa’daki üç bağımsız laboratuvarda yapılan incelemede belirlendi. Navalny’nin kaldığı otelde içtiği çaydan zehirlendiği sanılıyor.

Dünya çapında büyük yankı bulan olay, Almanya’yla, Rusya arasında diplomatik gerilime yol açtı. Berlin’den ve Moskova’dan peş peşe gelen açıklamalarda taraflar birbirini suçlarken Başbakan Angela Merkel’in, Kuzey Akımı 2 doğal gaz projesinin sonlandırılması ihtimalini artık açık tuttuğu duyuruldu. Çok sayıda Alman siyasetçi Rusya Devlet Başkanı Putin'den olayın araştırılıp açığa çıkarılmasını talep ederken aksi takdirde ortak doğal gaz projesinin, askıya alınması önerisine destek verdi. Rusya’yla, Almanya arasında Baltık Denizi’nden, Kuzey Denizi’ne kadar monte edilmekte olan 2 bin 360 km uzunluğundaki doğal gaz boru hattının Almanya’nın yanısıra, çok sayıda AB ülkesine de doğal gaz aktarması öngörülüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yer: Kütahya! İlk kez böyle bir olay yaşadık Yer: Kütahya! İlk kez böyle bir olay yaşadık
Kendini 'Hz. İsa' olarak gören tarikat liderine gözaltıKendini 'Hz. İsa' olarak gören tarikat liderine gözaltı
Hibrit eğitim modeli nedir? Hibrit eğitim nasıl yapılacak?Hibrit eğitim modeli nedir? Hibrit eğitim nasıl yapılacak?
En Çok Okunan Haberler
Caniden polise kan donduran sözler! 'Sağ kalmaz'
Caniden polise kan donduran sözler! 'Sağ kalmaz'
Bolu'daki katliamda sanıklara ceza yağdı
Bolu'daki katliamda sanıklara ceza yağdı
Mayolu deniz pozlarıyla Instagram'ı salladı!
Mayolu deniz pozlarıyla Instagram'ı salladı!
O süre 9 aya çıkarıldı! Vergi, resim ve harç istisnası belgelerinde düzenleme
O süre 9 aya çıkarıldı! Vergi, resim ve harç istisnası belgelerinde düzenleme
Koronavirüsten öldü, tabutu yakıldı
Koronavirüsten öldü, tabutu yakıldı
Hiç gitmediği İstanbul'dan hatalı park cezası geldi
Hiç gitmediği İstanbul'dan hatalı park cezası geldi
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Genç kız toplu tecavüze uğradı, 6 katlı binadan atıldı!
Genç kız toplu tecavüze uğradı, 6 katlı binadan atıldı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Herkes o TV sunucusunu konuşuyor: Başörtünüzü çıkarmayın!
Herkes o TV sunucusunu konuşuyor: Başörtünüzü çıkarmayın!
Yunanistan yeni savaş uçağı filosu kuruyor
Yunanistan yeni savaş uçağı filosu kuruyor
Diğer Haberler
Rus muhalif Navalnıy taburcu edildi
Rus muhalif lider ile ilgili yeni gelişme
Kendini 'Hz. İsa' olarak gören tarikat liderine gözaltı
Kendini 'Hz. İsa' olarak gören tarikat liderine gözaltı
2020 umre tarihleri açıklandı! Suudi Arabistan'da umre ziyaretleri ne zaman başlıyor? İşte 2020 hac ibadeti takvimi!
2020 umre tarihleri açıklandı!
Pence'in uçağı kuş sürüsüne çarpınca havalimanına zorunlu dönüş yaptı
Pence'in uçağı kuş sürüsüne çarpınca havalimanına zorunlu dönüş yaptı
Tesla: Elon Musk, üç yıl içinde 25 bin dolar değerinde elektrikli araba üretmeyi planlıyor
Elon Musk'tan uygun fiyatlı otomobil planı!
Suudi Arabistan açıkladı! Umre ziyaretleri kademeli olarak başlıyor
Umre ziyaretleri kademeli olarak başlıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.