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Zehirlenen sokak kedisi tedavi altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 15:30 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde zehirlendiği belirlenen sokak kedisi barınakta tedavi altına alındı.Taşağıl Mahallesi’nde yaşayan Emine Yıldız ve Hasan Yıldız çifti, 15 gün önce kapılarının önünde buldukları sokak kedisine yiyecek verip evlerine aldı.

Zehirlenen sokak kedisi tedavi altına alındı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde zehirlendiği belirlenen sokak kedisi barınakta tedavi altına alındı.
Taşağıl Mahallesi’nde yaşayan Emine Yıldız ve Hasan Yıldız çifti, 15 gün önce kapılarının önünde buldukları sokak kedisine yiyecek verip evlerine aldı. 15 gün boyunca ailenin bir parçası haline gelen 3 yaşındaki sokak kedisi, 2 gün önce aniden halsizleşip, ayakta duramaz hale geldi. Kediyi önce özel veterinere götürdüklerini, iğne vurdurup geri geldiklerini belirten Yıldız ailesi "Kedinin tedavisinin belediyelere ait barınaklarda yapılabileceğini öğrendik. Önce Serik Belediyesini aradık. Bize Manavgat Belediyesi sınırları içerisinde olduğumuzu söylediler. Biz de Manavgat Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Barındırma ve Bakım Merkezi’ni aradık. Kediyi getirmemizi söylediler. Vakit geçirmeden kediyi getirdik. Hemen serum bağlayıp tedavisine başlandı. Kısa sürede hareket etmeye başladı" dedi.
Bakım Merkezi görevlileri, yaptıkları kontrollerde kedide zehirlenme belirtisi olduğunu, tedavisine 2 gün boyunca merkezde devam edileceğini, sağlığına kavuşunca aileye teslim edileceği bildirildi.
Kediyi getiren Emine Yıldız, önceki gün bite karşı önlem amaçlı tavuklara ilaç verdiğini, kedide de olabileceği düşüncesiyle sırtına biraz sürdüğünü söyledi. Bakım Merkezi yetkilileri, kedilerin sürekli enselerini yaladığını, sürülen ilaçtan zehirlenmiş olabileceğini dile getirdi.

Zehirlenen sokak kedisi tedavi altına alındı

Zehirlenen sokak kedisi tedavi altına alındı

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