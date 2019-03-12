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Zehirlenerek ölen 5 kişinin cesetleri Adli Tıpa getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2019 05:28 | Son Güncelleme

Adana’nın Karataş İlçesi karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden 5 kişinin cesedi otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu getirildi.Alınan bilgiye göre, Cuma günü, Adana’nın merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi’nde oturan kahvehane işletmecisi Habip Toplaruğurlu, oğlu Murat, Yeğeni Yusuf ile arkadaşları Zekeriya Kılınççı ve Ali Turan ile birlikte balık tutmak için Karataş ilçesine gitti.

Zehirlenerek ölen 5 kişinin cesetleri Adli Tıpa getirildi

Adana’nın Karataş İlçesi karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden 5 kişinin cesedi otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu getirildi.
Alınan bilgiye göre, Cuma günü, Adana’nın merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi’nde oturan kahvehane işletmecisi Habip Toplaruğurlu, oğlu Murat, Yeğeni Yusuf ile arkadaşları Zekeriya Kılınççı ve Ali Turan ile birlikte balık tutmak için Karataş ilçesine gitti. Cep telefonundan ulaşılamayan 5 kişinin yakınları bugün Karataş ilçesi sahilinde kendi imkanlarıyla arama çalışması başlattı. Akşam saatlerinde yapılan arama çalışmaları sırasında ilçeye bağlı Tabaklar Mahallesi Aydınlar sahilinde 5 kişi konakladıkları çadırda ölü olarak bulundu. Olayın jandarmaya bildirilmesi üzerine olay yerine ekiplerin yaptıkları incelemede 5 kişinin karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının incelemelerinin ardından 5 kişinin cesedi Adana Adli Tıp Kurumu’na getirildi.

Zekeriya Kılınççı ve Ali Turan’ın zihinsel olduğunu öğrenildi.
Yapılacak otopsinin ardından cenazeler aileye teslim edilecek. Otopsi sonrasında cenazeler Küçükoba mezarlığına defnedilecek.
Yusuf Topaluğurlu’nun kardeşi Ahmet, olay anını dile getirdi,” Cumartesi akşam telefonla konuştuk, iyi olduklarını söylediler. Her şeyin yolunda olduğunu. Pazar günü ulaşamadık bugüne kadar, şüphe düştü içimize. En son ailem annem, babam yanlarına gidelim dedik. Oraya gittiğimde vahşetle karşılaştım. Abim her zaman beni karşılardı, bir baktım kimseden ses yok yok. Çadırın fermuarını açtığım zaman cesetlerle karşılaştım. Hemen çadırın havalandırmalarını açtım bir yaşama umuduyla ama hepsinin ölü olduğunu gördüm.” Dedi.

Zehirlenerek ölen 5 kişinin cesetleri Adli Tıpa getirildi

Zehirlenerek ölen 5 kişinin cesetleri Adli Tıpa getirildi

Zehirlenerek ölen 5 kişinin cesetleri Adli Tıpa getirildi

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