Zehirlenme belirtisi görülen 4 kişi taburcu oldu

Namık Kemal KILINÇ/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde domuz için çevreye bırakılan kuvvetli bir tarım ilacından zehirlendiği tahmin edilen, boğazda yanma ve baş dönmesi şikayetleri görülerek, hastanede tedaviye alınan 4 kişi taburcu edildi. Jandarma ve Tarım Müdürlüğü ekipleri zehirlenmenin sebebini araştırıyor.

Manavgat'ın Sağırin Mahallesi'nde iki büyükbaş hayvanın henüz bilinmeyen nedenle telef olmasının ardından çevreye pis koku yayıldı. Dün saat 20.30 sıralarında yayılan kokudan etkilenen mahalle sakinlerinden İsmet Boz (48) ve eşi Hacer Boz (43) ile Mustafa Öz (53) ve Recep Durdu'da, boğazda yanma ve baş dönmesi belirtileri gözlendi. Zehirlendiği tahmin edilen 4 kişi, yakınlarının çağırdığı ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne getirildi. Acil serviste, hasta ve hasta yakınlarıyla görevli personele bulaşma riski dolayısıyla maske dağıtıldı.

Acil serviste görevliler tarafından KBRN ünitesinde dezenfekte işleminden geçirildikten sonra izolasyon odasına alınan 4 kişi, tedavileri için Antalya'ya sevk edildi. Bu kişiler, tedavilerinin ardından bu sabah taburcu edildi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ile jandarma ekipleri Sağırin Mahallesi'ne giderek, zehirlenmeye neyin sebep olduğuyla ilgili çalışma başlattı.