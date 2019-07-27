HABER

Zehirlenme şüphesi ile hastaneye başvuranların sayısı 168’e ulaştı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.07.2019 12:41 | Son Güncelleme

Karabük İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, Safranbolu ilçesinde bulunan tekstil firmasında yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvuranların sayısının 168’e ulaştığını açıkladı.Kastamonu Yolu üzeri Çevrikköprü mevkinde faaliyette bulunan bir tekstil fabrikasında çalışan 52 işçi 2 gün önce yedikleri yemekten meydana gelen karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle hastanelere başvuru yapmıştı.

Karabük İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, Safranbolu ilçesinde bulunan tekstil firmasında yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvuranların sayısının 168’e ulaştığını açıkladı.
Kastamonu Yolu üzeri Çevrikköprü mevkinde faaliyette bulunan bir tekstil fabrikasında çalışan 52 işçi 2 gün önce yedikleri yemekten meydana gelen karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle hastanelere başvuru yapmıştı. Köfte, çorba, pilav yemeği ve meyve suyu içtiği belirlenen işçiler sabah işe gittiklerinde yaşadıkları rahatsızlıktan dolayı araçlarla ve ambulanslarla Karabük ve Safranbolu ilçesinde bulunan hastanelere kaldırılırken, tedavi altına alınan işçilere tahlil yapıldıktan sonra serum takılırken, işçilerin herhangi bir hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
’Hastaneye başvuranların sayısı 168’e ulaştı’
Konuyla ilgili açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, Safranbolu’da bulunan bir tekstil firmasında yedikleri öğle yemeği sonrası gıda zehirlenmesi şüphesi ile başvuranların sayısının 168’e ulaştığını belirterek, "Çok şükür durumu ciddi olan ve yatarak tedavi gören hastamız yok. Gıda ile ilgili inceleme ve araştırma Tarım Orman İl Müdürlüğü tarafından yürütülüyor. Olaydan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum" dedi.

Zaman Kartal Tibet'e hiç iyi davranmadı!Zaman Kartal Tibet'e hiç iyi davranmadı!
Kaçak silah ticareti şüphelileri 50 tüfekle yakalandıKaçak silah ticareti şüphelileri 50 tüfekle yakalandı
‘Gel sana kola alacağım’ diyen tacizci tutuklandı‘Gel sana kola alacağım’ diyen tacizci tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pençe Harekatı'nda sayı yükseldi!

Pençe Harekatı'nda sayı yükseldi!

Deniz Akkaya'ya eski eş şoku! O fotoğrafları...

Deniz Akkaya'ya eski eş şoku! O fotoğrafları...

Trump'tan Macron'a vergi tepkisi

Trump'tan Macron'a vergi tepkisi

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

Eski Bakan hayatını kaybetti!

Eski Bakan hayatını kaybetti!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'de sıcak hava dalgası beklenmiyor

Türkiye'de sıcak hava dalgası beklenmiyor

30 yıldır aralıksız orayı kazıyorlar!

30 yıldır aralıksız orayı kazıyorlar!

İzmir'de 77 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 77 düzensiz göçmen yakalandı

Pendik ve Ataköy'de yat yangını

Pendik ve Ataköy'de yat yangını

Çocuğun boğazına takılan madeni para hastanede çıkarıldı

Korku dolu anlar! Hastanede ortaya çıktı...

Didim'de 51 kaçak göçmen yakalandı

Didim'de 51 kaçak göçmen yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.