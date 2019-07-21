HABER

Zehirlenme şüphesiyle hastaneye getirilip, cinsel saldırı bulgusu rastlanan kadının ölümüne soruşturma (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2019 21:59 | Son Güncelleme

KESİN ÖLÜM NEDENİ 3 AY SONRA BELLİ OLACAK Uşak'ta toksik zehirlenme şüphesiyle kaldırıldığı hastanede, cinsel saldırı belirtilerinin bulunması üzerine alındığı ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesinde yaşamını yitiren Beyhan Arslan'ın otopsisi tamamlandı.

KESİN ÖLÜM NEDENİ 3 AY SONRA BELLİ OLACAK

Uşak'ta toksik zehirlenme şüphesiyle kaldırıldığı hastanede, cinsel saldırı belirtilerinin bulunması üzerine alındığı ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesinde yaşamını yitiren Beyhan Arslan'ın otopsisi tamamlandı. Savcılık tarafından yapılan ilk otopside zihinsel engelli kadının vücudunda cinsel saldırıya yönelik bulguların bulunduğu öğrenilirken, kesin ölüm nedeninin 3 ay sonra çıkacak otopsi sonuçlarına göre kesinlik kazanacağı belirtildi. Otopsinin tamamlanmasının ardından Beyhan Arslan'ın Çanakkale'de yaşayan anne, baba ve kardeşi İzmir Adli Tıp Kurumu'na geldi. Aile kızlarının ölümüyle ilgili açıklama yapmaktan kaçınırken, cenaze aracına konan Beyhan Arslan'ın naaşı Çanakkale'ye götürüldü. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma sürüyor.

Market sahibi yakaladığı hırsızlara sopa ile dayak attıMarket sahibi yakaladığı hırsızlara sopa ile dayak attı
GÜNCELLEME - Babasını öldürdüğünü emniyeti arayarak itiraf ettiGÜNCELLEME - Babasını öldürdüğünü emniyeti arayarak itiraf etti
Rus savaş gemisi 'Orsk' Çanakkale Boğazı'ndan geçtiRus savaş gemisi 'Orsk' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tost dansından sonra yeni dansıyla olay oldu

Tost dansından sonra yeni dansıyla olay oldu

Bu kez ajan krizi! Gözaltına alındılar

Bu kez ajan krizi! Gözaltına alındılar

Sıcak saatler! Çatışma çıktı, terörist Zap Suyu'na atladı

Sıcak saatler! Çatışma çıktı, terörist Zap Suyu'na atladı

Market sahibi yakaladı, sopa ile dövdü

Market sahibi yakaladı, sopa ile dövdü

Askerlik fotoğrafları paylaşıldı

Askerlik fotoğrafları paylaşıldı

31 Mart seçimi iptal olunca yeniden sandığa gidildi! Kazanan belli oldu

31 Mart seçimi iptal olunca yeniden sandığa gidildi! Kazanan belli oldu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Doğalgazdan 3 kat daha fazla! Eğer hayata geçirilirse...

Doğalgazdan 3 kat daha fazla! Eğer hayata geçirilirse...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Edirne'de otomobil duvara çarptı! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Korkutan yangın! Çok sayıda ekip seferber oldu

Korkutan yangın! Çok sayıda ekip seferber oldu

Denizli'de iki araç kafa kafaya çarpıştı! Yaralılar var

Kafa kafaya facia! Yaralılar var

Adana'da sahte içki kabusu! Ölü sayısı yükseldi

Sahte içki kabusu! Ölü sayısı yükseldi

Hakkari'de sıcak saatler! Çatışma çıktı, terörist Zap Suyu'na atladı

Sıcak saatler! Çatışma çıktı, terörist Zap Suyu'na atladı

24 saati 2 gün gibi yaşıyor! Gündüz kayısı bahçesinde, akşamsa...

24 saati 2 gün gibi yaşıyor! Gündüz kayısı bahçesinde, akşam...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.