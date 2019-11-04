ZEHİRLENMELERE AYNI DÖNEMDE BÜYÜYEN YABANİ BİR OT YOL AÇTI

Haber - Kamera: Semih ÇALIŞKAN -Feridun AÇIKGÖZ - İSTANBUL DHA

Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Murat Kapıkıran, ıspanak üretimi sırasında 'atropa belladonna' diye adlandırılan yabani ot tohumunun, yerli tohumlarla karışmış olabileceğini söyledi.

İstanbul ve Tekirdağ'da zehirlenme şüphesiyle pek çok kişi hastanelere başvururken, İstanbul İl Tarım Müdürlüğü zehirlenmelerin yabancı otlardan kaynaklandığını açıkladı. Ispanak ve yeşilliklerden alınan numuneler incelendi. Analizlerde atropin ve skopolamin içeren yabancı otlar bulunduğu anlaşıldı.

Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Murat Kapıkıran, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"AYNI DÖNEMDE BÜYÜYEN YABANİ BİR OT"

"Bahsi geçen bu ot 'atropa belladonna' diye bir ot" diyen Murat Kapıkıran, "Yapraklarının gelişmiş olduğu dönem sonbahardır. İki şekilde düşünmek lazım. Ispanak hasadının aslında kök ve gövde boğumunun birleştiği yerden toprak altına doğru 3 cm aşağıdan kesilerek hasat edilmesi gerekiyor. Ayrıca demet halinde çıkarılması gerekiyor. Eğer ters çevirip salladığınızda herhangi bir yabani otun da karışmamış olması gerekiyor. Bu birinci ihtimaldir. Bir de bir tür tağşiş olabilir. Böyle de değerlendirebilir. Üretici ya da hasat edici tarladan toplarken ıspanak miktarını artırmak için bunu yapıyor diye kabul etmek düşünülebilir bir şey değil. Çok benzeyen bir ot. Aynı dönemde büyüyen yabani bir ot. Dolayısıyla yanlışlıkla karıştığını kabul etmek istiyoruz. Demetlerin miktarını artırmak bağlamında zehirlenmelerin olabilmesi için biraz yüksek miktarlarda olması gerekiyor. Bunun olmasını da bir tağşiş diye değerlendirebiliriz, umuyoruz ki böyle değildir" dedi.