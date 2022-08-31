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  4. Zehirlenmelerin yaşandığı Yuva köyünde yeni vakalar! Tekrar kusma şikayetleri başladı

Zehirlenmelerin yaşandığı Yuva köyünde yeni vakalar! Tekrar kusma şikayetleri başladı

31.08.2022 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da Kurban Bayramı'nda 1 kişinin öldüğü 141 kişinin de hastanelik olduğu olayda tekrar zehirlenme vakaları yaşanmaya başladı. Yuva köyünde, 50 gün sonra 2 kişi daha kanlı ishal ve mide bulantısı gibi benzer şikayetlerle hastaneye başvurdu. Vakaların, köydeki zehirlenmelerle ilgili olup olmadığının belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Zehirlenmelerin yaşandığı Yuva köyünde yeni vakalar! Tekrar kusma şikayetleri başladı

Bolu'da Yuva köyü Çaydurt Mahallesi'nde Kurban Bayramı'nda birçok kişi, kanlı ishal ve mide bulantısı şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Vaka sayılarının artmasıyla valilikten yapılan son açıklamaya göre 141 kişi, hastanelere başvurdu. Hastaneye kaldırılan 1 kişi de yaşamını yitirdi. Hastanede 1'i yoğun bakımda olmak üzere 9 hastanın tedavisi devam ederken, 50 gün sonra biri dün ve diğeri bu sabah olmak üzere 2 kişi daha benzer belirtilerle hastaneye başvurdu.

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Hastalardan birinin köyde oturmadığı ancak Kurban Bayramı'nda köye geldiği, diğerinin ise daha önce hastalanıp taburcu olan kişi olduğu öğrenildi. Vakaların köydeki zehirlenmelerle ilgili olup olmadığının belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Evlerinde bulunan et ve su kaynaklarından numuneler alındı.

KÖYDEN GÖÇE BAŞLADILAR

Öte yandan zehirlenme vakaları nedeniyle bölge halkının bir kısmının yayla ve şehir merkezlerindeki evlerine göç ettiği köye şebeke suyu verilirken, içme suyu ihtiyaçları ise İl Özel İdaresi tarafından getirilen şişelerdeki sularla karşılanıyor.

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(DHA)

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