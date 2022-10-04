Zehirlenmelerle gündeme gelmişti! O ilde şimdi de balıklar ölmeye başladı

Bolu'nun Gölköy Barajı Göleti’nde balık ölüleri, kıyıya vurdu. İhbar üzerine bölgeye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler geldi. Ekipler, barajdan ölü balıkları topladı ve sudan da numune aldı. Alınan numuneler, incelenmek üzere laboratuvara götürüldü. Bolu Valisi Erkan Kılıç, balık ölümleriyle ilgili inceleme yapıldığını belirterek, "Balık ölümlerinin neden kaynaklandığını tam bilemiyoruz. Şu anda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü personeli orada araştırma yapıyorlar. Numuneler alındı. Bunların tahlil ve araştırmaları laboratuvarlarda yapılacak. Ona göre sonuç ortaya çıkacaktır. Şu anda olay inceleme boyutunda. Bakıp değerlendireceğiz, hangi adımları atmamız gerekiyorsa ona göre adım atmaya çalışacağız" dedi.

''BALIKLAR NEDEN ÖLMÜŞ ONUN ARAŞTIRMASI YAPILACAK''

Sonuçlar çıkana kadar gölde balık tüketimi konusunda tedbirli olmak gerektiğini belirten Vali Kılıç, "Balıkçı arkadaşların, çevreye doğaya zarar vermeyecek şekilde duyarlı olması gerekiyor. Kullandıkları yemden yaptıkları faaliyetlerin bakanlığın belirlemiş olduğu ilke ve kurallara göre bunu gerçekleştirmeleri önemli. Doğayı çevreyi hor kullanmamız gerekiyor. Şu anda ben oradaki balıkların tüketilmemesi ile ilgili bir şey diyemem ama yine de dikkatli olmak gerekir. Balıklar neden ölmüş onun araştırması yapılacak ve ona göre çıkan sonuçlara göre bir şey diyebiliriz ama tedbirli olmakta fayda var" diye konuştu.

(DHA)



