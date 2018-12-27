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Zehirli aslan balığı doğru temizlenirse yenilebilir

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 16:18 | Son Güncelleme

HATAY'ın İskenderun ilçesinde Türkiye'ye Kızıldeniz'den gelen ve balıkçıların zehirli olduğu için tercih etmediği aslan balığının doğru temizlenmesi halinde güvenli bir şekilde tüketilebileceği bildirildi.

Zehirli aslan balığı doğru temizlenirse yenilebilir

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA) - HATAY'ın İskenderun ilçesinde Türkiye'ye Kızıldeniz'den gelen ve balıkçıların zehirli olduğu için tercih etmediği aslan balığının doğru temizlenmesi halinde güvenli bir şekilde tüketilebileceği bildirildi.
Doğa ve Bilim Derneği öncülüğünde İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE), İskenderun Belediyesi ve Su Ürünleri Kooperatifi'nin desteğiyle mangalda aslan balığı etkinliği düzenlendi. Yüzgeçleri zehirli olduğu için balıkçılar tarafından tercih edilmeyen aslan balığının nasıl temizlenip tüketebileceği Doğa ve Bilim Derneği sözcüsü Servet Doğdu tarafından uygulamalı olarak anlatıldı. Renkleri, gösterişli yüzgeçleri, kımızı ve esmer çizgileriyle göz alıcı olan aslan balığı temizlendikten sonra mangalda pişirilerek katılımcılar tarafından tüketildi.
Doğa ve Bilim Derneği Başkan Yardımcısı öğretim üyesi Mevlüt Gürlek, aslan balıklarının popülasyonunda aşırı şekilde artış olduğunu, yerli türlerin üzerindeki baskıyı ortadan kaldırmak için harekete geçtiklerini söyledi. Gürlek, "Aslan balıkları için alınması gereken önlemlerin başında avlanması geliyor. Aslan balıkları kuyruk hariç diğer yüzgeç ışınlarının zehirli olmasından dolayı genellikle balıkçılar tarafında avlanmamakta ve halk tarafından tüketilmemektedir. Denizlerimizde aşırı çoğalan ve denizel ekosistemimize büyük zararlar veren istilacı aslan balığı aslında yenilebilen lezzetli bir balık türüdür" dedi.
İSTE Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemal Turan da aslan balığı için ABD'de 3 bin dolara kadar ödüllü festivaller düzenlendiğini, Meksika'da ise özel yemeklerinin yapıldığını, vitamin değerinin çok yüksek olduğunu anlattı. Balıkçılar da yedikleri aslan balığını bugüne kadar avlasalar bile zehirli olduğu için denize geri bıraktıklarını belirterek, "Artık nasıl tüketileceğini öğrendik. Şimdi aslan balıklarını avlayacağız" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Zehirli aslan balığı doğru temizlenirse yenilebilirZehirli aslan balığı doğru temizlenirse yenilebilirZehirli aslan balığı doğru temizlenirse yenilebilirZehirli aslan balığı doğru temizlenirse yenilebilir

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