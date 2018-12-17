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Zehirli et ve kek verilen 4 sokak köpeği öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 17.12.2018 13:58 | Son Güncelleme

TOKAT'ın Niksar ilçesinde kimliği belirsiz kişilerce zehirli et ve kek verilen 4 sokak köpeği öldü.

Zehirli et ve kek verilen 4 sokak köpeği öldü

Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ın Niksar ilçesinde kimliği belirsiz kişilerce zehirli et ve kek verilen 4 sokak köpeği öldü.
Olay, Niksar ilçesine bağlı Yeşilkaya köyü yakınlarında meydana geldi. Kimliği belirsiz kişiler, köy yolu yakınlarına araçla getirdikleri sokak köpeklerini indirerek yanlarına zehirli et ve kek bıraktı. Buradaki 4 köpek, bırakılan yiyecekleri yedikten sonra öldü.
Çevredekiler, olayı jandarma ekiplerine bildirdi. Köpekleri fark eden Cengiz Teker cep telefonu ile o anları görüntüledi. Teker, köpeklerin yanında bulunan kek poşetlerini kamerayla çekerek duruma tepki gösterdi. Olay yerine giden jandarma ekipleri, ölü köpekleri incelenmek üzere Niksar ilçesine götürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Zehirli et ve kek verilen 4 sokak köpeği öldüZehirli et ve kek verilen 4 sokak köpeği öldü

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