Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ın Niksar ilçesinde kimliği belirsiz kişilerce zehirli et ve kek verilen 4 sokak köpeği öldü. Olay, Niksar ilçesine bağlı Yeşilkaya köyü yakınlarında meydana geldi. Kimliği belirsiz kişiler, köy yolu yakınlarına araçla getirdikleri sokak köpeklerini indirerek yanlarına zehirli et ve kek bıraktı. Buradaki 4 köpek, bırakılan yiyecekleri yedikten sonra öldü. Çevredekiler, olayı jandarma ekiplerine bildirdi. Köpekleri fark eden Cengiz Teker cep telefonu ile o anları görüntüledi. Teker, köpeklerin yanında bulunan kek poşetlerini kamerayla çekerek duruma tepki gösterdi. Olay yerine giden jandarma ekipleri, ölü köpekleri incelenmek üzere Niksar ilçesine götürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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