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Zehirli et verilen 6 çoban köpeği öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2018 00:04 | Son Güncelleme

KONYA'nın Derbent ilçesinde etlerine zehir karıştırıldığı ileri sürülen 6 çoban köpeği öldü.

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'nın Derbent ilçesinde etlerine zehir karıştırıldığı ileri sürülen 6 çoban köpeği öldü.

Olay, iki gün önce ilçeye bağlı Aladağ mevkii Kağnıcılar yaylasında meydana geldi. İddiaya göre Celal Kağnıcı'ya ait kangal cinsi çoban köpekleri kimliği henüz belirlenemeyen kişi yada kişilerce yedikleri etlere katılan zehir nedeniyle öldü. Köpeklerinin zehirlenip öldürüldüğünü belirten Kağnıcı, "Bunları yapanlar bulunup cezalandırılsın. Köpeklerin etlerine zehir katmışlar. 6 köpeğim zehirlenip öldürüldü. Jandarmaya gidip şikayetçi oldum. Kim yaptıysa bulunsun" dedi. Jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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