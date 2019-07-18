HABER

Zehirli olduğunu söylediği yılanla gösteri yaptı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.07.2019 14:06 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, Necmettin Bakır (30), yakaladığı ve zehirli olduğunu söylediği yılanı kent merkezine getirip, boynuna sardı, elinde salladı.

Zehirli olduğunu söylediği yılanla gösteri yaptı

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, Necmettin Bakır (30), yakaladığı ve zehirli olduğunu söylediği yılanı kent merkezine getirip, boynuna sardı, elinde salladı. Görenlerin korkuyla izlediği Bakır, yılanı doğaya bırakacağını söyledi.
Necmettin Bakır, Doyran köyünde tarlada gördüğü yılanı yakalayıp, Sıratut Mahallesi'ndeki evine getirdi. Bakır, zehirli olduğunu söylediği yılanla sokağa çıkıp, onlarca kişinin gözü önünde cebine koydu, boynuna sardı, elinde salladı. Çocukluğundan bu yana yılan yakaladığını söyleyen Necmettin Bakır, "Yılanı Doyran köyünde buldum. Kayaların arasında gördüm. Kuyruğundan tutup hemen yakaladım. Biraz oynayacağız sonra götürüp, bırakacağız doğaya. Bu yılan 1,5 yaşında engerek yılanı" dedi.

FOTOĞRAFLI

Zehirli olduğunu söylediği yılanla gösteri yaptıZehirli olduğunu söylediği yılanla gösteri yaptı

Her şeyi polisin dikkati ortaya çıkardı! Böyle yakalandılarHer şeyi polisin dikkati ortaya çıkardı! Böyle yakalandılar
Kars’ta araç cayır cayır yandıKars’ta araç cayır cayır yandı
Yollar göle döndü, araçlar kayık gibi yüzdüYollar göle döndü, araçlar kayık gibi yüzdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'nin ardından Türkiye'yle ilgili bir açıklama da NATO'dan!

ABD'nin ardından Türkiye'yle ilgili bir açıklama da NATO'dan!

Yeni imajı olay! Tanımak imkansız

Yeni imajı olay! Tanımak imkansız

Daha yeni boşandılar! Şaşırtan görüntü

Daha yeni boşandılar! Şaşırtan görüntü

Ankara'dan ABD'nin F-35 açıklamasına flaş tepki!

Ankara'dan ABD'nin F-35 açıklamasına flaş tepki!

Ahmet Davutoğlu'ndan 'pelikan bildirisi' açıklaması

Ahmet Davutoğlu'ndan 'pelikan bildirisi' açıklaması

Ölümün böylesi! Ekipler cesedini ağaçtan indirdi!

Ölümün böylesi! Ekipler cesedini ağaçtan indirdi!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Osmaniye ve Adana'da metil alkolden iki ölüm haberi daha geldi

İki ölüm haberi daha! Sayı 21'e yükseldi

Pencereden sarkan çocuk, itfaiye tarafından kurtarıldı, annenin sözleri 'pes' dedirtti

Skandal olay! Annenin sözleri 'pes' dedirtti

Düzce'de alarma geçildi! İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Düzce'de alarma geçildi! İçişleri'nden açıklama

Ortalık savaş alanına döndü! Taş ve sopalar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var

Taş ve sopalar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var

Hayatının en büyük şokunu yaşamaktan son anda kurtuldu

Hayatının en büyük şokunu yaşamaktan son anda kurtuldu

3 yıldır aranan cinayet zanlısı İzmir'de yakalandı

3 yıldır aranan cinayet zanlısı İzmir'de yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.