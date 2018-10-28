MAGAZİN

Zehirli Sarmaşık kostümüyle partiye damga vurdu

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.10.2018 13:53 | Son Güncelleme

Amerikalı şarkıcı Halsey, düzenlediği Halloween partisi için cesur bir kostüm tercih etti.

Şarkıcı Halsey, cuma gecesi özel bir Cadılar Bayramı partisi düzenledi.

Zehirli Sarmaşık kostümüyle partiye damga vurdu

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Amerikalı şarkıcı Halsey, düzenlediği Halloween partisi için cesur bir kostüm tercih etti
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Şarkıcı Halsey, cuma gecesi özel bir Cadılar Bayramı partisi düzenledi.
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VIP davetlilerin katıldığı parti için Matman filmindeki Poison Iyv (Zehirli Sarmaşık) karakterine bürünene şarkıcı tüm dikkatleri üzerine çekti.
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24 yaşındaki şarkıcı, kızıl bir peruk takmış, vücudunu yeşil boyayla boyamış ve yapraklardan oluşan seksi bir kostüm giymişti.
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Gerçek adı Ashley Nicolette Frangipane olan 1994 doğumlu şarkıcı, Instagram hesabından bol bol paylaşım yaparak kostümünü gösterdi.
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Instagram'da 9.5 milyon takipçisi olan güzel şarkıcının hayranları, fotoğraflara milyonlarca beğeni ve binlerce yorum yağdırdı.
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Batman ve Robin filminde Poison Iyv karakterini Uma Thurman canlandırmıştı.
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Sofia Vergara cadılar bayramı

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