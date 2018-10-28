Şarkıcı Halsey, cuma gecesi özel bir Cadılar Bayramı partisi düzenledi.

Zehirli Sarmaşık kostümüyle partiye damga vurdu

1 / 11 Amerikalı şarkıcı Halsey, düzenlediği Halloween partisi için cesur bir kostüm tercih etti

2 / 11 Şarkıcı Halsey, cuma gecesi özel bir Cadılar Bayramı partisi düzenledi.

3 / 11 VIP davetlilerin katıldığı parti için Matman filmindeki Poison Iyv (Zehirli Sarmaşık) karakterine bürünene şarkıcı tüm dikkatleri üzerine çekti.

4 / 11 24 yaşındaki şarkıcı, kızıl bir peruk takmış, vücudunu yeşil boyayla boyamış ve yapraklardan oluşan seksi bir kostüm giymişti.

5 / 11 Gerçek adı Ashley Nicolette Frangipane olan 1994 doğumlu şarkıcı, Instagram hesabından bol bol paylaşım yaparak kostümünü gösterdi.

6 / 11 Instagram'da 9.5 milyon takipçisi olan güzel şarkıcının hayranları, fotoğraflara milyonlarca beğeni ve binlerce yorum yağdırdı.

7 / 11 Batman ve Robin filminde Poison Iyv karakterini Uma Thurman canlandırmıştı.

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