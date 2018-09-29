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Zehra, eski erkek arkadaşı rahatsız edince intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 29.09.2018 12:18 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, ayrıldığı erkek arkadaşı S.T.

Zehra, eski erkek arkadaşı rahatsız edince intihar etti

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, ayrıldığı erkek arkadaşı S.T. tarafından sürekli rahatsız edildiği iddiasıyla bunalıma giren Zehra D.(19), oturduğu 4'üncü kattaki dairenin penceresinden atlayarak yaşamına son verdi.
Olay, dün saat 22.00 sıralarından Kepez ilçesi Ahatlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Z.D., erkek arkadaşı S.T.'den bir süre önce ayrıldı. Aynı mahallede oturan S.T., genç kızı sürekli telefonla arayarak taciz etti. Zehra D., 10 defa cep telefonu numarasını değiştirmesine rağmen S.T. her seferinde numarayı öğrenerek konuşmak istediğini, yeniden arkadaş olmak istediğini söyledi. Yine iddiaya göre S.T., Zehra D.'nin ailesiyle oturduğu dairenin zilini de sık sık çalarak rahatsız etti.
S.T., dün gece Zehra D. ile konuşmak için genç kızın evine geldi. Kapıyı açan Zehra D.'nin erkek kardeşi, S.E. ile tartıştı. Apartman içinde başlayan tartışma, sokakta devam etti.
İkili arasındaki tartışma sürdüğü sırada Zehra D., oturduğu apartmanın 4'üncü katındaki dairenin penceresinden kendisini boşluğa bıraktı. Beton zemine düşen Zehra D., ağır yaralandı. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Zehra D., ambulansla götürüldüğü Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
İnceleme başlatan polis, S.T.'yi gözaltına aldı. S.T, polisteki işlemlerinin ardından 'Ölüme sebebiyet vermek, intihara yönlendirmek' suçlarından adliyeye sevk edildi.

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Zehra, eski erkek arkadaşı rahatsız edince intihar ettiZehra, eski erkek arkadaşı rahatsız edince intihar etti

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