Zehra Gülüç kimdir? Zehra Gülüç kaç yaşında ve nereli?

Zehra Gülüç, yaza damgasını vuran “Cennetten Çiçek” isimli parçasıyla tanınmış ve binlerce insan tarafından dinlenmiştir. Cennetten Çiçek parçası YouTube’da 200 milyondan fazla insana ulaşmıştır. Müzik kariyerinde daha da ilerleyen Zehra Gülüç, 2020 senesinde son olarak “Kopardılar Seni Benden” parçasını seslendirmiştir.

ZEHRA GÜLÜÇ KİMDİR? Zehra Gülüç, 6 Kasım 1998 yılında Mersin’de doğmuştur. 2 kardeşi olan genç sanatçı aslen Dersimlidir.

Lise eğitimini Güzel Sanatlar Lisesi’nde tamamlamış ardından da Kırıkkale Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’ni kazanmıştır. Genç yetenek, müziği her zaman hayatının odak noktası yapmıştır.

Zehra Gülüç, 2014 yılında babasını trafik kazasında kaybetmiş ve müziğe sarılmıştır. “Cennetten Çiçek” ile karşımıza çıkan Zehra Gülüç, dünya genelinde 200 milyon tıklanma ve indirilme rekoru kırarak ülkemizde müzik severlerin dikkatini çekmiştir.

Zehra Gülü, henüz 16 yaşında, ses tonunun özelliği ve arkadaşlarının desteği ile birlikte cover yaptığı parçaları YouTube kanalına yükleyerek ufak bir kitleye hitap ederken, bir gece “Cennetten Çiçek” isimli parçayı hiçbir beklentisi olmadan yüklemiş ve hızla yoğun bir ilgi görmüştür. Birçok kişi tarafından seslendirilen ve oldukça yoğun ilgi gören "Cennetten Çiçek" şarkısının söz ve müziği Koray Albayrak ile Enes Yıldırım’a aittir.

Cennetten Çiçek cover’ını; Ece Erken, Gülben Ergen ve Mustafa Sandal gibi birçok ünlü isim paylaşmıştır.