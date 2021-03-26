MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Zehra Gülüç kimdir? Zehra Gülüç kaç yaşında ve nereli?

Zehra Gülüç kimdir? Zehra Gülüç kaç yaşında ve nereli?

26.03.2021 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demet ve Alişan’ın sabah programının konuğu olan Zehra Gülüç, “Cenetten Çiçek” şarkısıyla bir anda popülerliğini arttırdı. Zehra Gülüç, lise eğitimini Güzel Sanatlar Fakültesi’nde tamamlamıştır. Daha sonra Kırıkkale Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’ni kazanmış ve mezun olmuştur. 2014 yılında ise acı bir kayıp ile babasını kaybetmiş ve kendini müziğe vermiştir.

Zehra Gülüç, yaza damgasını vuran “Cennetten Çiçek” isimli parçasıyla tanınmış ve binlerce insan tarafından dinlenmiştir. Cennetten Çiçek parçası YouTube’da 200 milyondan fazla insana ulaşmıştır. Müzik kariyerinde daha da ilerleyen Zehra Gülüç, 2020 senesinde son olarak “Kopardılar Seni Benden” parçasını seslendirmiştir.

ZEHRA GÜLÜÇ KİMDİR?

ZEHRA GÜLÜÇ KİMDİR?
Zehra Gülüç, 6 Kasım 1998 yılında Mersin’de doğmuştur. 2 kardeşi olan genç sanatçı aslen Dersimlidir.
Lise eğitimini Güzel Sanatlar Lisesi’nde tamamlamış ardından da Kırıkkale Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’ni kazanmıştır. Genç yetenek, müziği her zaman hayatının odak noktası yapmıştır.
Zehra Gülüç, 2014 yılında babasını trafik kazasında kaybetmiş ve müziğe sarılmıştır. “Cennetten Çiçek” ile karşımıza çıkan Zehra Gülüç, dünya genelinde 200 milyon tıklanma ve indirilme rekoru kırarak ülkemizde müzik severlerin dikkatini çekmiştir.
Zehra Gülü, henüz 16 yaşında, ses tonunun özelliği ve arkadaşlarının desteği ile birlikte cover yaptığı parçaları YouTube kanalına yükleyerek ufak bir kitleye hitap ederken, bir gece “Cennetten Çiçek” isimli parçayı hiçbir beklentisi olmadan yüklemiş ve hızla yoğun bir ilgi görmüştür. Birçok kişi tarafından seslendirilen ve oldukça yoğun ilgi gören "Cennetten Çiçek" şarkısının söz ve müziği Koray Albayrak ile Enes Yıldırım’a aittir.
Cennetten Çiçek cover’ını; Ece Erken, Gülben Ergen ve Mustafa Sandal gibi birçok ünlü isim paylaşmıştır.

ŞARKILARI

ŞARKILARI
"Kopаrdılаr Seni Benden" (Onur Bayraktar ile) (2020) , "Cennetten Çiçek" (2020) , "Cennetten Çiçek (Slow Versiyon)" (2020) , "Cennetten Çiçek (Trap Versiyon)" (2020) , "Ederin Olsun" (2020) , "Gurbet" (2021)
Anahtar Kelimeler:
Alişan Demet Akalın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Tolga Karel ABD'de lojistik ve nakliyat şirketi kurdu!

Tolga Karel ABD'de lojistik ve nakliyat şirketi kurdu!

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

İsyan bayrağını çekti: 'Cinsel hayatımız bitti'

İsyan bayrağını çekti: 'Cinsel hayatımız bitti'

Değişimi şoke etti! Cesur pozlar

Değişimi şoke etti! Cesur pozlar

54 yaşındaki Salma Hayek kıvrımlarını sergiledi

54 yaşındaki Salma Hayek kıvrımlarını sergiledi

Diğer Haberler

Gökhan Özoğuz kızını paylaştı! 'Biraz Andımız...'

Kızını paylaştı! 'Biraz Andımız...'

Temizlikçi olarak çalışıyordu! Elise Jean orayı keşfedince...

Temizlikçi olarak çalışıyordu! Orayı keşfedince...

Kylie Jenner öyle bir seçim yaptı ki! Bir bakan bir daha baktı

Bir bakan bir daha baktı! Kıyafetiyle rol çaldı

Zor günleri atlatmıştı! Arda Kural'ın son hali sevenlerini üzdü

Zor günleri atlatmıştı! Arda Kural'ın son hali sevenlerini üzdü

Demi Rose bikinisinin iplerini çözdü

Bikinisinin iplerini çözdü

Rasim Öztekin'in eşi paylaştı! 'İçimde tarifsiz bir sızı'

'Aşkımı kaybettiğim kabus gibi o 10 dakikaya...'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.