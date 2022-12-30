Zehra Güneş bel dekolteli elbisesiyle geceye damga vurdu! 'Kem gözlere şiş...'

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Eren Dişli ile yollarını ayıran Zehra Güneş, bir arkadaşının nişanına katıldı. Ayrılık sürecini dostlarıyla atlatan yıldız, ışıltılı stiliyle beğeni topladı.

Zehra Güneş'in paylaşımına kısa sürede 100 binin üzerinde beğeni geldi.

Takipçileri ünlü voleybolcuya ''Bu güzellik çok başka'' ve ''Kem gözlere şiş'' gibi övgü dolu yorumlar yaptı.

Zehra Güneş, hazırlık sürecini de sevenlerinin beğenisine sundu.

12 yaşından beri Vakıfbank Spor Kulübü'nde forma giyen Zehra Güneş, başarılarının yanı sıra güzelliğiyle de sık sık gündemi meşgul ediyor.

Hayatına dair kareleri paylaşmaktan geri durmayan Güneş'in Instagram'da 2 milyondan fazla takipçisi mevcut.



