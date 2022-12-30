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Zehra Güneş bel dekolteli elbisesiyle geceye damga vurdu! 'Kem gözlere şiş...'

30.12.2022 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk voleybolunun yıldız isimleri arasında yer alan Zehra Güneş, katıldığı bir davette tarzıyla büyüledi. Bel dekoltesiyle dikkat çeken Zehra Güneş, paylaşımına ''Mavilendim'' notunu düştü.

Zehra Güneş bel dekolteli elbisesiyle geceye damga vurdu! 'Kem gözlere şiş...'

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Eren Dişli ile yollarını ayıran Zehra Güneş, bir arkadaşının nişanına katıldı. Ayrılık sürecini dostlarıyla atlatan yıldız, ışıltılı stiliyle beğeni topladı.

Zehra Güneş ışıltılı elbisesiyle göz kamaştırdı! Bel dekoltesi dikkat çekti 'Mavilendim'

Zehra Güneş'in paylaşımına kısa sürede 100 binin üzerinde beğeni geldi.

Zehra Güneş ışıltılı elbisesiyle göz kamaştırdı! Bel dekoltesi dikkat çekti 'Mavilendim'

Takipçileri ünlü voleybolcuya ''Bu güzellik çok başka'' ve ''Kem gözlere şiş'' gibi övgü dolu yorumlar yaptı.

Zehra Güneş ışıltılı elbisesiyle göz kamaştırdı! Bel dekoltesi dikkat çekti 'Mavilendim'

Zehra Güneş, hazırlık sürecini de sevenlerinin beğenisine sundu.

Zehra Güneş bel dekolteli elbisesiyle geceye damga vurdu! 'Kem gözlere şiş...'

12 yaşından beri Vakıfbank Spor Kulübü'nde forma giyen Zehra Güneş, başarılarının yanı sıra güzelliğiyle de sık sık gündemi meşgul ediyor.

Zehra Güneş bel dekolteli elbisesiyle geceye damga vurdu! 'Kem gözlere şiş...'

Hayatına dair kareleri paylaşmaktan geri durmayan Güneş'in Instagram'da 2 milyondan fazla takipçisi mevcut.

Zehra Güneş bel dekolteli elbisesiyle geceye damga vurdu! 'Kem gözlere şiş...'

Zehra Güneş bel dekolteli elbisesiyle geceye damga vurdu! 'Kem gözlere şiş...'


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