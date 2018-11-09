Zehra iyi ki erkek olmamış, yanmıştık biz!

İşte Çilingiroğlu'nun ilginç açıklamalarının satır başları...

Kaya Çilingiroğlu'ndan çok konuşulacak açıklamalar

1 / 12 ‘ZEHRA İYİ Kİ ERKEK OLMAMIŞ’ Zehra’yı kontrol edemiyoruz. Laz kızı. İyi ki erkek olmamış, yanmıştık biz. Zehra yalan söylemez. Avantajımız o. Arkadaşlarıyla bir yere gidince takip ediyoruz, annesi uyumaz. Zehra’nın bizim kızımız olduğunu herkes bilir. Sahiplenecek çok insan var.

2 / 12 Onaylamadığım bir şey olursa Zehra’ya söylerim. Şimdiye kadar öyle bir şey olmadı. Bir tek öfke problemi var. Biraz öfkeli bir kız. Zamanla törpülenecek. Biraz inatçı. Ben bildiğim konuda inat ederim.

3 / 12 Bana "Ne iş yapıyor"diyorlar. Hiç bir iş yapmıyorum, sana ne ne! Yüz kızartıcı bir iş yapmıyorum. Ben 100 kez milli oldum.. 10 tane uluslararası golf turnuvası yaptım. Bana sorana soruyorum " Sen ne yaptın..."

4 / 12 Bu olayda kadının yaptığı da yanlış. Ama biliyorsunuz ki bu eskinin rövanşı belli ki. Caner Erkin ve Arda yakın arkadaş. Sonra Arda gece kulübünde bunu görmüş intikam almak istemiş. Kendini de vahşi batıda zannediyor korumaları olduğu için. Ondan sonra silahla hastaneye gitmesi daha da beter zaten.

5 / 12 Olayın hastaneye taşınması zaten skandal. Arda milli takım kaptanı olmasa kimse onu da konuşmayacak. Ben sabah kalkıp Berkay'ı mı izleyeceğim ya da benim büyüttüğüm çocuk bunu mu izleyecek? Berkay ne iş yapar? Hiç dinlemedim ne iş yaptığını bilmiyorum. Türkiye'nin gündemini niye bu kadar ilgilendiriyor. Arda milli takım kaptanı ama bu adamın kaç tane şarkısı var! İbrahim Tatlıses, Türkan Şoray ve Kadir İnanır'dan sonra Türkiye'nin geldiği durumu bak. Bir milli takım kaptanı neden silah taşır? Silahı kim taşır biliyor musun o silahın cezasını yatabilecek biri taşır. Benim belimde silah var. Kafam attı, adamı vurdum. Cezaevinde yatabilecek cesaretim var mı benim?

6 / 12 Kadir inanır, Şener Şen, Kemal Sunal… Bunlar sanatçı. Hülya Avşar da sanatçı. Bir emek vermiş, üretmiş. Hülya Avşar’lardan Berkay’lara gitti bu mevzu. Sen Berkay’ı konuşuyorsan demek ki senin Hülya Avşar gibi isimlere ihtiyacın var.

7 / 12 Hülya Avşar’ı takip ediyorum. Yakın arkadaşım. Çocuğumun annesi ama öyle çok fotoğraf paylaşmaz. Kadın güzellerinden bir tanesi. Hülya’nın fotoğrafları yoruma kapalı. Bir zamanlar Hülya Avşar’a saldırınca ünlü oluyordun. 2002 falandı. Gazetede Gülben, Hülya için bir şey söylemiş. ‘Buna cevap verme’ kadın ünlü olacak dedim. Akşam eve bir geldim. Hülya cevap vermiş.

8 / 12 İyi de oldu bakın Türkiye Gülben Ergen’i kazandı. Severim de Gülben’i. Bizim turnuvada geldi, bedava şarkı söyledi. İcazetini de Hülya’dan aldım. ‘Çıkarsam ayıp olur mu?’ dedim. 3 tane erkek çocuğu olmuş, aslan gibi… Ama Gülben’in hikayesi de böyledir işte.

9 / 12 Metin Hara’yı gören Tolstoy zannedecek. Bunlar sizin uydurmanız. Berkay popçu, Metin Hara yazar… Bir tane diyetisyen gördüm. Dedim ‘benden farklı ne biliyorsun’ dedim. İnsanları zayıflatıyor. Geçen birine baktım 250 bin takipçisi var. 250 bin yaa… Rahmetli babam ‘doktor olamayan böyle işler yapar oğlum’ derdi. Bunlar sizin çıkardığınız zoraki kahramanlar. Kitap yazabilirsin. Her kitap yazan yazar değildir. Aziz Nesin’i kaç kez bu programa konu ettiniz? Ya da Yaşar Kemal’i… Aziz Nesin yazar… Metin Hara da yazar öyle mi? Ben az konuşurum iyi dinlerim, onun için saçmalamam. 8 sene önce ne dediğimi önüme koyamazlar.

10 / 12 Sosyal medya fenomenlerinin bazen çok şekilsiz şeyleri oluyor. Youtuber diye bir meslek çıktı. Çok para kazanıyorlar ama onlar da ölecek. Kazandın ne oldu? Rahmetli Mustafa Koç dünyanın en zengin adamlarından biriydi. 56 yaşında gitti… Çok eski bir arkadaşımdı. Para kazandın ne oldu? Kaç çocuk okuttun? Kaç insan ameliyat ettirdin? İnsanlığa ne faydan oldu? Youtuber’ları izleyeceğine kitap oku, film izle.

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