Zehra Koçbay, yapımı iki yıl süren gelinliği tanıttı

"15 Temmuz tasarımının yakasında 251 adet, ipek iplikle sarılmış boncuk var. Onlar 251 şehidin birer kan damlası diye düşünülerek yapıldı. Ayrıca da vatana atılmış şehadet, vatan sevdası tohumları diye düşünüldü. üzerinde 'Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? /Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda.' sözleri yazılı. Çünkü şehadeti ve vatan sevdasını en iyi anlatan cümle buydu."

Koçbay, 2 yıl süren çalışmasına da değinerek, günde 7 saatten 772 gün sürdüğünü kaydetti. Yaklaşık bir buçuk kilo yarı değerli taş kullandığı gelinliğin el emeği olduğunu vurgulayan tasarımcı Koçbay, "Önce kumaşın üzerine deseni çizip, tek tek işleyip, desenleri keserek ve sonrasında yakarak tülün üzerine yerleştirdim." diye konuştu.

Mahra Design ev sahipliğinde Kuzguncuk'taki Kalyoncu yalısında gerçekleşen etkinlikte, meslekteki 25. yılını da kutladığını aktaran Koçbay, "Annemle, 25 yıldır beraber çalışıyoruz. Ben imam hatipteyken yazları onun yanında çalışmaya başlamıştım. Yani usta çırak ilişkisiyle çalıştık." dedi.

Zehra Koçbay, annesi Huriye Koçbay ile çok sayıda gelinlik yaptıklarının altını çizerek, "İlk 7 senemiz, dış giyim konsepti olarak başladı. Ben evlenirken özgün tesettürlü bir gelinlik bulamadığım için ilk benim gelinliğimle bu işe başladık. 18 yıla yakındır da gelinlik yapıyoruz. Gelinliklerimizin hepsi el işi. Tasarımları bize ait. Kendimiz çizip, dikiyoruz. Kendimiz işliyoruz. Gelinleri hayallerine ulaştırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Her tasarımlarında daha yenisini, güzelini ve daha özgününü yapmaya çalıştıklarını vurgulayan Koçbay, şöyle devam etti:

"Şu ana kadar yaptığımız gelinliklerin hemen hepsi birbirinden farklı. Hayal ettiğimiz şeyleri yapıyoruz. Sadece hazır dantellerle çalışmıyoruz. Bazılarının tamamen dantelini de kendimiz oluşturuyoruz, nakışlayarak, işleyerek. Belki bir eşi daha olmayan gelinlikler yapmaya çalışıyoruz. Hedefimiz de bu zaten. Tesettüre yönelik en uygun, en özgün, şık ürünleri yapmaya çalışıyoruz."

