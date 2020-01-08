Zehra Sayers: 2019'da BBC'nin 100 Kadın listesine giren Türk bilim insanı

BBC, 2019 yılının esin kaynağı olan ve etkili çalışmalarıyla tanınan 100 Kadın listesini belirledi.

100 Kadın çalışması bu yıl, "Kadınların yöneteceği bir dünya nasıl olurdu?" sorusuna odaklanıyor.

Listede, Suriye'nin yeniden inşasını planlayan mimardan, NASA'da Mars helikopteri proje müdürüne kadar alanında uzman birçok kadın, 2030'da bizi nasıl bir yaşamın beklediğine dair öngörülerini paylaşacak.

Mafyaya karşı, futbolda kadın düşmanlığına karşı verdikleri mücadele ile örnek olan isimler de var.

Türkiye'den Zehra Sayers var

Listede yer alan isimler arasında Türkiye'den Prof. Dr. Zehra Sayers de var.

Moleküler biyoloji ve biyofizik profesörü Zehra Sayers, Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde öğretim üyesi.

Sayers, 8 Ortadoğu ülkesinden bilim insanını bir araya getirerek Ortadoğu Senkrotron Işınımı Deneysel Bilim ve Uygulamaları (SESAME) Laboratuvarı'nın kuruluş çalışmalarında yer aldı.

Bölgede türünün ilk örneği olan ve "Ortadoğu'nun CERN'i" (İsviçre'deki Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi) olarak anılan laboratuvar Mayıs 2017'de Ürdün'de açıldı.