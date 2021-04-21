Zehra Zümrüt Selçuk ve Ruhsar Pekcan kabine dışı kaldı

Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ayrıldı. Bakanlığın ayrılması ve Zehra Zümrüt Selçuk'a yeni bir görev verilmemesi nedeniyle Selçuk kabine dışı kaldı. Kabine dışı kalan bir diğer isim ise Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan oldu.

FAHRETTİN ALTUN DA DOĞRULADI

Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "9 Temmuz 2018’den bu yana Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak görev yapan Sayın Zehra Zümrüt Selçuk ve Ticaret Bakanı olarak görev yapan Sayın Ruhsar Pekcan hanımefendilere gece gündüz çalışarak ülkemize kattıkları için şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Fahrettin Altun'un bu açıklaması da Zehra Zümrüt Selçuk'un kabine dışı kaldığını doğrulamış oldu.



