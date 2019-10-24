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Zehra'dan Mehmetçiğe asker selamıyla teşekkür

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 13:58 | Son Güncelleme

BATMAN'da Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe yazdığı mektubu, asker tarafından okunan ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Zehra Aslan, güvenlik güçlerine asker selamıyla teşekkür etti.

Arif ARSLAN- Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- BATMAN'da Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe yazdığı mektubu, asker tarafından okunan ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Zehra Aslan, güvenlik güçlerine asker selamıyla teşekkür etti.

Türkiye Gazi ve Şehit Aileleri Vakfı'nca düzenlenen program kapsamında Batmanlı öğrenciler, Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere mektup gönderdi. Mektupları alan askerlerden biri, Batman İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Zehra Aslan'ın mektubunu görevli olduğu zırhlı aracın içerisinden okuyup, teşekkür etti. Mehmetçiğin mektubu okuyup teşekkür ettiği video ise Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.

MEHMETÇİK'E ASKER SELAMI

Videoyu izleyen Zehra Aslan, mektubu okunduğu için mutlu olduğunu söyledi. Arkadaşlarıyla Mehmetçiğe asker selamı gönderen Zehra Aslan, "Mektubu yazarken çok duygulandım. Kendimi çok iyi hissediyordum. Mektubumun onlara giden çok mutlu olacaklarını düşündüm. Videoyu izleyince mutlu oldum ve çok sevindim. Benim mektubumun okunacağını bilmiyordum ve okunurken çok mutlu oldum. Arkadaşlarıma da söyle ama ben çok mutlu olmuştum. Sevgili Mehmetçik askerlere selam gönderiyorum. İnşallah tüm askerler ailelerine kavuşurlar. Tüm askerler şehit olmadan sevdiklerine kavuşurlar, şehitler ölmez vatan bölünmez" dedi.

'ONURLANDIK GURURLANDIK'

Zehra Aslan'ın gönderdiği mektupla gururlandıklarını söyleyen Batman İlkokulu Müdürü Ömer Faruk Bilgin ise "Barış Pınarı Hareketi kapsamında Batmanlı öğrenciler mektup gönderildi. Bizim okulumuzda da böyle bir çalışa başlattık. Öğrencilerimizin Mehmetçik'e olan sevgilerini ve duygularını mektuba yansıttılar. Bu mektupları gönderdik ve ellerini ulaştı. Öğrencimiz Zehra Aslan’ın mektubu Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşınca çok duyulandık, gururlandık. Öğrencimiz bizi sevindirdi. Mehmetçik'e olan sevgimizi bu şekilde dile getirmiş olduk" diye konuştu.

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