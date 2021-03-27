Zehri siyanürden 1200 kat daha güçlü! Kanada balon balığının peşine düştü

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Kaynak Yönetimi ve Balıkçılık Daire Başkanı Doç. Dr. Mahir Kanyılmaz, Akdeniz ve Ege'de son yıllarda hem ekosistem, hem balıkçılık, hem de insan sağlığı açısından büyük tehdit oluşturan balon balığı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Doç. Dr. Kanyılmaz, siyanürden 1200 kat daha yüksek zehre sahip balon balıklarının bu zehrinin ekonomik açıdan değerlendirilmesi için başlangıç aşamasını geçmiş önemli çalışmalar olduğunu söyledi.

TÜRKİYE'DEN BALON BALIĞI ALIMI YAPTILAR

Doç. Dr. Kanyılmaz, “Bu çalışmalar yurt dışında, bir ülkenin (Kanada) önemli bir firması balon balığı alımıyla ilgili bizimle temasa geçti. Pandemi koşulları süreci etkiledi ama ilgili firma bir miktar balon balığı alımı gerçekleştirdi bilimsel çalışmalarında kullanmak üzere. Çok ciddi bir ağrı kesici ilaç üzerinde çalışılıyor" dedi.

DERİSİNDEN AYAKKABI ÜRETİLİYOR

Balon balığının sağlam ve kaliteli bir derisi olduğunu belirten Doç. Dr. Kanyılmaz, “Bizim de desteklediğimiz, çalışmalarına izin verdiğimiz birkaç firma var ve bunlar çok güzel ayakkabılar yaptılar balon balığı derisinden. Çok yakın zamanda balon balığı derisinden üretilmiş ayakkabıların bakanlığımızın da desteğiyle mağazalarda yerini alacağını ümit ediyorum. İlk ürünler yapıldı" diye konuştu.