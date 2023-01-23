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  4. Zehrinin litresi 10 milyon dolar! 'Kara akrep' yasak olmasına rağmen internette satılıyor

Zehrinin litresi 10 milyon dolar! 'Kara akrep' yasak olmasına rağmen internette satılıyor

23.01.2023 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en zehirli hayvanları arasında gösterilen kara akrep (Androctonus crassicauda), Türkiye'de yasak olmasına rağmen, internet sitelerinde satışa çıkarılıyor. Zehrinin litre fiyatı 10 milyon dolar olan kara akrep, çifti 7 bin liraya ulaşan fiyatlarla internette ilana koyuluyor. Satışın tespiti halinde ise hayvan başına 26 bin 390 lira ceza uygulanıyor. İşte detaylar...

Zehrinin litresi 10 milyon dolar! 'Kara akrep' yasak olmasına rağmen internette satılıyor

Türkiye, Azerbaycan, İran, Irak, Suriye, Ürdün ile Suudi Arabistan'da yayılım gösteren ve dünyanın en zehirli canlıları arasında yer alan kara akrepler, yasak olmasına rağmen internet sitelerinden çifti 7 bin liraya kadar ulaşan fiyatla satışa çıkarılıyor.

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LİTRESİ 10 MİLYON DOLAR

Sıcak ve kurak bölgelerde, step ve yerleşim yerlerinde, taş altlarında, ayrıca harabeler, ev, ahır gibi insana yakın yerlerde yaşayan, akşam karanlığından sonra ortaya çıkıp başta böcekler olmak üzere örümcekler ve çıyan gibi canlıları avlayıp beslenen kara akreplerin zehrinin litre fiyatının 10 milyon dolar olduğu öğrenildi.

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'AŞIRI UYSAL'

Kara akreplerini satışa çıkaran kişi ilanda, "Dişi-erkek adult (yetişkin) çift olarak satıyorum. Tamamen koleksiyonluk. Aşırı uysal. Zehir seviyesi çok düşük tür. Bakımı çok basit ve keyifli. Her ile kargo yaparım. Erkek genç, ömrü uzun" dedi.

EN ZEHİRLİ 2. TÜR

Boyu 8 santim uzunluğunda olup, düz siyah ya da kahverengi renkteki kara akrebin, Türkiye'deki sarı akrepten sonra en zehirli ikinci akrep türü olduğu belirtildi. Evlerdeki akrep sokmalarının daha çok kara akreplerden kaynaklandığı da kaydedildi.

(DHA)

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