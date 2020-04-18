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Zejlko Obrodovic'in yeni imajı şaşırttı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 18.04.2020 20:17 | Son Güncelleme

Koronavirüs nedeniyle karantinada bulunan Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zejlko Obradovic, ülkesinde katıldığı programda yeni imajıyla şaşırttı.

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, "Helsinki" karakteriyle bilinen Darko Peric'in sorularını yanıtladı.

Koronavirüs salgını sebebiyle ülkesi Sırbistan'da bulunan Zeljko Obradovic'in yeni imajı şaşırttı.

Sarı-lacivertli taraftarlar, konu hakkında çok sayıda paylaşımda bulundu.


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Basketbol zeljko obradovic

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
yapacagınız haberin ta a.m.k
Adamın sakallı resmi,birde sunnetlik resmi yok.Onun dışında bütün resimler var
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