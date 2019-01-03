YEMEK

Zeka seviyesini artıran 4 yiyecek

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 03.01.2019 10:25 | Son Güncelleme

Yapılan bilimsel araştırmalar sonucu beslenme uzmanları zeka seviyesini artırmaya yarayan yiyecekleri sıraladı. Özellikle gelişim çağında olan çocuklar için bu bahsedilen yiyecekler son derece önemli!

Zeka seviyesini artıran 4 yiyecek

Patates

patates

Kan şekerini dengeli bir şekilde yükselten patates bu etkisinden dolayı zekayı daha verimli kullanmamıza yardımcı oluyor. Ancak pişirme tekniği olarak kızartmadan uzak durmalısınız.

Kahvaltı şart!

yumurta

Güne başlarken muhakkak kahvaltı yapmalısınız. Kahvaltı yapanların diğer insanlara göre daha verimli ve başarılı oldukları biliniyor. Bunun için; süt, peynir ya da yumurta gibi protein bakımından zengin besinleri kahvaltı menünüze ekleyin.

Kırmızı soğan

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Kırmızı soğan quercetin isimli bileşen bakımından zengin bir gıdadır. Bu bileşen ise hafızayı geliştirir ve unutkanlığı önler. İyi bir folik asit kaynağıdır. Hamilelerin ve gelişim çağında olan çocukların bol bol tüketmesi tavsiye edilir. Kokusundan rahatsız oluyorsanız çiğ yemek yerine pişirerek tüketebilirsiniz.

Yağsız kırmızı et

kırmızı et

Son derece güçlü bir demir deposu olan kırmızı eti haftalık beslenme planınıza dahil edin. Sağlıklı alyuvarların vazgeçilmez kaynağı olan kırmızı et beyin gelişimine ciddi destek sağlıyor.


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