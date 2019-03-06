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ZEKA'dan yeni nesil eğitime 10 milyon lira hibe desteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 11:07 | Son Güncelleme

Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Veli Oğuz: - "Yeni Nesil Eğitim Mali Destek Programı kapsamında TR33 Bölgesi'nin dijital dönüşüm sürecini hızlandıracak ve sürdürülebilir kılacak geleceğin nitelikli iş gücünün oluşturulması için okul çağındaki çocukların tasarım, yenilikçilik, üretkenlik kapasitelerinin geliştirilmesini hedefliyoruz" - "Programla 6-14 yaş grubu öncelikli olmak üzere eğitim çağındaki çocukların algoritmik düşünme, robotik kodlama ve tasarım becerilerinin geliştirilmesi amacıyla kendin yap atölyelerinin kurulması ve burada görev alacak nitelikli eğitim kadrosunun oluşturulmasını amaçlıyoruz" - "Projemiz, Türkiye'de bölgesel düzeyde ilk kez yapılan bir çalışma. Konuyu Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk'a arz ettik. Projemizi takdirle karşıladı. Uygulamamız başarılı olursa Türkiye genelinde yaygınlaştırılması için çalışmalar yapacağız"

MUHARREM CİN - Kütahya, Afyonkarahisar, Manisa ve Uşak'ı kapsayan TR33 Bölgesi'ne hizmet veren Zafer Kalkınma Ajansı (ZEKA), Yeni Nesil Eğitim Mali Destek Programı (YENEP) kapsamında çocukların algoritmik düşünme, robotik kodlama ve tasarım becerilerinin geliştirilmesi amacıyla kendin yap atölyelerinin kurulması ve burada görev alacak nitelikli eğitim kadrosunun oluşturulması için 10 milyon lira hibe verecek.

ZEKA Genel Sekreteri Veli Oğuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kuruluşu olan Ajansın, üretim, sosyal projeler ve savunma sanayisinin yanı sıra eğitim alanında büyük destekler sağladığını söyledi.

Ajans olarak YENEP ile yeni nesil eğitime destek vereceklerini belirten Oğuz, şöyle konuştu:

"Program kapsamında TR33 Bölgesi'nin dijital dönüşüm sürecini hızlandıracak ve sürdürülebilir kılacak geleceğin nitelikli iş gücünün oluşturulması için okul çağındaki çocukların tasarım, yenilikçilik, üretkenlik kapasitelerinin geliştirilmesini amaçlıyoruz. Bölgemizdeki il ve ilçelerdeki milli eğitim müdürlüklerine yönelik hazırlanan programda, yerel yönetimler, üniversiteler, meslek kuruluşları ve Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) projeler kapsamında ortak ve iştirakçi olarak yer alabilecek."

Oğuz, programın hayata geçirilmesi için Kütahya, Afyonkarahisar, Manisa ve Uşak ile bu illere bağlı 54 ilçedeki milli eğitim müdürlükleriyle protokol imzalandığını dile getirdi.

- "Türkiye'de bölgesel düzeyde ilk kez yapılan bir çalışma"

Milli eğitim müdürlüklerince hazırlanacak projelere 90 bin liradan 600 bin liraya kadar destek verebileceklerini anlatan Oğuz, "Müdürlüklerimizle yaptığımız protokol gereği teknik ekipler kurarak, oluşturduğumuz teknik yardım masalarında projeleri geliştirmeye başladık. Bu projemiz Türkiye'de bölgesel düzeyde ilk kez yapılan bir çalışma. Konuyu Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk'a arz ettik. Projemizi takdirle karşıladı ve ülke genelinde yaygınlaştırılması için öneride bulundu. Bu uygulamamız başarılı olursa Türkiye genelinde yaygınlaştırılması için çalışmalar yapacağız. Bölgemizde YENEP'e toplamda 10 milyon lira hibe vereceğiz." dedi.

Bölgedeki 54 ilçede en az 40 atölye kurdurmayı planladıklarını vurgulayan Oğuz, yaklaşık 600 öğretmene eğitici eğitim aldırmayı ve bu alanda örnek müfredat oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.

- "Algoritmik düşünme, robotik kodlama ve tasarım becerileri geliştirilecek"

Program sayesinde çocukların dünyadaki dijital değişim ve dönüşümü yakalayabileceğini vurgulayan Oğuz, şunları kaydetti:

"Milli eğitim müdürlüklerimiz bu konuda çok istekli. 7 Nisan'a kadar proje başvurularını alacağız. Değerlendirmelerin ardından yıl içinde uygulamaya başlayacağız. Bu programla 6-14 yaş grubu öncelikli olmak üzere eğitim çağındaki çocukların algoritmik düşünme, robotik kodlama ve tasarım becerilerinin geliştirilmesi amacıyla kendin yap atölyelerinin kurulması ve burada görev alacak nitelikli eğitim kadrosunun oluşturulmasını amaçlıyoruz. Bölgedeki mevcut kodlama atölyelerinin teknolojik ve beşeri altyapısının güncel teknoloji ve ihtiyaçlar doğrultusunda iyileştirilmesi, eğitimde fırsat eşitliği kapsamında özellikle il ve ilçe merkezinden uzaktaki köy ve beldelerde eğitim gören çocuklara hizmet vermek üzere mobil kendin yap atölyelerinin oluşturulmasını hedefliyoruz."

Oğuz, YENEP'e destek verecek alanında uzman aktörler ASELSAN, Arçelik, Microsoft, Insider firmaları ve Habitat Derneği ile Sponsorluk ve Gönüllü Mentorluk Protokolü imzalandığını sözlerine ekledi.

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