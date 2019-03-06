ZEKA'dan yeni nesil eğitime 10 milyon lira hibe desteği

MUHARREM CİN - Kütahya, Afyonkarahisar, Manisa ve Uşak'ı kapsayan TR33 Bölgesi'ne hizmet veren Zafer Kalkınma Ajansı (ZEKA), Yeni Nesil Eğitim Mali Destek Programı (YENEP) kapsamında çocukların algoritmik düşünme, robotik kodlama ve tasarım becerilerinin geliştirilmesi amacıyla kendin yap atölyelerinin kurulması ve burada görev alacak nitelikli eğitim kadrosunun oluşturulması için 10 milyon lira hibe verecek.

ZEKA Genel Sekreteri Veli Oğuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kuruluşu olan Ajansın, üretim, sosyal projeler ve savunma sanayisinin yanı sıra eğitim alanında büyük destekler sağladığını söyledi.

Ajans olarak YENEP ile yeni nesil eğitime destek vereceklerini belirten Oğuz, şöyle konuştu:

"Program kapsamında TR33 Bölgesi'nin dijital dönüşüm sürecini hızlandıracak ve sürdürülebilir kılacak geleceğin nitelikli iş gücünün oluşturulması için okul çağındaki çocukların tasarım, yenilikçilik, üretkenlik kapasitelerinin geliştirilmesini amaçlıyoruz. Bölgemizdeki il ve ilçelerdeki milli eğitim müdürlüklerine yönelik hazırlanan programda, yerel yönetimler, üniversiteler, meslek kuruluşları ve Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) projeler kapsamında ortak ve iştirakçi olarak yer alabilecek."