Zekai Kafaoğlu: Türk milletinin azmi 2023 hedeflerine ulaşmada en büyük güvencemizdir

“29 Ekim 2018 Pazartesi günü Gazi Mustafa Kemal’in önderliğinde ilan ettiğimiz, son devletimiz Türkiye Cumhuriyeti’nin 95. kuruluş yıldönümüdür. Esarete ve dayatmalara rıza göstermeyen Türk Milleti, istiklaline ve istikbaline kasteden işgalcilere karşı başlattığı Kurtuluş Savaşı’nı, tarihte benzeri görülmemiş bir kahramanlıkla zaferle taçlandırmıştır. Bu büyük zaferin ardından, 29 Ekim 1923’te, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesi ve ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma hedefiyle bu millet Türkiye Cumhuriyeti’ni kurdu

BALIKESİR, (DHA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yaptığı yazılı olarak açıklamada "Türk Milletimizin azmi Cumhuriyetimizin 100'üncü yıldönümünü kutlayacağımız 2023 hedeflerine ulaşma konusundaki en büyük güvencemizdir" dedi.

"Büyüyen ekonomisi, güçlü demokrasisi, temel insani değerlere olan bağlılığı, ilkeli dış politikasıyla Türkiye, bölgesinde ve dünyada bir ilham kaynağı olmayı günümüzde de sürdürüyor.

"Türk Milleti’mizin azmi Cumhuriyetimizin 100. yıldönümünü kutlayacağımız 2023 hedeflerimize ulaşma konusundaki en büyük güvencemizdir.Şanlı tarihimiz boyunca olduğu gibi birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize, vatanımıza, istiklalimize, geleceğimize kast eden hiçbir saldırı başarılı olamayacaktır.

"Terör örgütleri de, onları kullananlar da, hedeflerimize ulaşmamızı engelleyemeyecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm Balıkesir halkımız başta olmak üzere ulusumuzun Cumhuriyet Bayramı’nı gönülden tebrik ediyorum.Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bu toprakları bize vatan kılmak için fedakârlıkla mücadele eden tüm gazilerimizi minnetle yad ediyor; bu uğurda canlarını veren tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.

"29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.”

