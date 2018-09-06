Zekanız ortalamanın üzerinde mi?

Doğa, müzik, matematik, edebiyat ve astronomi hakkında 15 sorudan oluşan zeka dostu internetin son fenomeni haline geldi. (NTV)
Bu testi doğru cevaplayabilenler toplumun yüzde birlik kesimini oluşturuyor
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esti hazırlayan Trrry Stein isimli internet kullanıcısı, her yüz kişiden sadece birinin tüm sorulara doğru cevap verdiğini, soruların 14 tanesini doğru yanıtlayanların ise ortalamanın üstünde bir IQ değerine sahip olduğunu iddia etti. İşte o sorular...
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1. En büyük kuş türü aşağıdakilerden hangisidir?
A. Pelikan B. Emu C. Deve kuşu D. Kartal
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2. Aşağıdakilerden hangisi farklıdır?
A. Ay B. Dünya C. Evren D. Güneş
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3. İsveç’in para birimi hangisidir?
A. Kron B. Forint C. Riyal D. Sterlin
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4. Aşağıdaki ABD başkanlarından hangisinin figürü Rushmore Dağı’nda bulunmamaktadır?
A. George Washington B. Abraham Lincoln C. Andrew Johnson D. Thomas Jefferson
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5. Stewart Copeland ve Andy Summers hangi müzik grubunun üyesidirler?
A. The Police B. Led Zeppelin C. Pink Floyd D. The Rolling Stones
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6. 4096’nın karekökü nedir?
A. 45 B. 46 C. 34 D. 54 E. 64 F. 44
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7. 2018’in Roma rakamlarıyla yazılışı hangisidir?
A. MMXVlll B. MMXVlI C. MMXVI D. MMXV
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8. “Elastik” sözcüğünün zıt anlamlısı hangisidir?
A. Maskulen B. Çekingen C. Sert D. Yumuşak
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9. “Pamuk Prenses”in yazarı kimdir?
A. Fyodor Dostoyevsky B. Hans Christian Andersen C. Grimm Kardeşler D. Antoine Galland
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10. Ekvator çizgisi aşağıdaki kıtaların hangisinin üzerinden geçer??
A. Avrupa B. Avustralya C. Antarktika D. Afrika
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11. Hangi spor dalı, “aşk”, “ikili atış”, “faul“, “servis atışı” ve “volley” terimlerini birlikte içermektedir?
A. Badmington B. Voleybol C. Futbol D. Tennis
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12. “Virüs” sözcüğü “Aşı” ile eşlenirse, “Sınav” sözcüğü hangisine karşılık gelir?
A. Çalışmak B. Geçmek C. Başarısız olmak D. Girişimde bulunmak E. Denemek
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13. Hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır?
A. Küp B. Dörtgen C. Üçgen D. Kare
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14. “Texas Hold’em” nedir?
A. Masa oyunu B. Kart oyunu C. Top oyunu D. Su oyunu
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15. Satranç tahtasında kaç tane kare vardır?
A. 100 B. 99 C. 64 D. 21
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CEVAP ANAHTARI
1. Deve kuşu
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4. Andrew Johnson
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9. Grimm Kardeşler
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