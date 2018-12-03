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Zekanız ortalamanın üzerinde mi?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.12.2018 09:23 | Son Güncelleme

Doğa, müzik, matematik, edebiyat ve astronomi hakkında 15 sorudan oluşan zeka dostu internetin son fenomeni haline geldi. Testi hazırlayan Trrry Stein isimli internet kullanıcısı, her yüz kişiden sadece birinin tüm sorulara doğru cevap verdiğini, soruların 14 tanesini doğru yanıtlayanların ise ortalamanın üstünde bir IQ değerine sahip olduğunu iddia etti.

İşte internette görenlere zor anlar yaşatan o sorular...

Sadece dahiler bu soruların tamamını biliyor

1. En büyük kuş türü aşağıdakilerden hangisidir?

1. En büyük kuş türü aşağıdakilerden hangisidir?
A. Pelikan B. Emu C. Deve kuşu D. Kartal

2. Aşağıdakilerden hangisi farklıdır?

2. Aşağıdakilerden hangisi farklıdır?
A. Ay B. Dünya C. Evren D. Güneş

3. İsveç’in para birimi hangisidir?

3. İsveç’in para birimi hangisidir?
A. Kron B. Forint C. Riyal D. Sterlin

4. Aşağıdaki ABD başkanlarından hangisinin figürü Rushmore Dağı’nda bulunmamaktadır?

4. Aşağıdaki ABD başkanlarından hangisinin figürü Rushmore Dağı’nda bulunmamaktadır?
A. George Washington B. Abraham Lincoln C. Andrew Johnson D. Thomas Jefferson

5. Stewart Copeland ve Andy Summers hangi müzik grubunun üyesidirler?

5. Stewart Copeland ve Andy Summers hangi müzik grubunun üyesidirler?
A. The Police B. Led Zeppelin C. Pink Floyd D. The Rolling Stones

6. 4096’nın karekökü nedir?

6. 4096’nın karekökü nedir?
A. 45 B. 46 C. 34 D. 54 E. 64 F. 44

7. 2018’in Roma rakamlarıyla yazılışı hangisidir?

7. 2018’in Roma rakamlarıyla yazılışı hangisidir?
A. MMXVlll B. MMXVlI C. MMXVI D. MMXV

8. “Elastik” sözcüğünün zıt anlamlısı hangisidir?

8. “Elastik” sözcüğünün zıt anlamlısı hangisidir?
A. Maskulen B. Çekingen C. Sert D. Yumuşak

9. “Pamuk Prenses”in yazarı kimdir?

9. “Pamuk Prenses”in yazarı kimdir?
A. Fyodor Dostoyevsky B. Hans Christian Andersen C. Grimm Kardeşler D. Antoine Galland

10. Ekvator çizgisi aşağıdaki kıtaların hangisinin üzerinden geçer?

10. Ekvator çizgisi aşağıdaki kıtaların hangisinin üzerinden geçer?
A. Avrupa B. Avustralya C. Antarktika D. Afrika

11. Hangi spor dalı, “aşk”, “ikili atış”, “faul“, “servis atışı” ve “volley” terimlerini birlikte içermektedir?

11. Hangi spor dalı, “aşk”, “ikili atış”, “faul“, “servis atışı” ve “volley” terimlerini birlikte içermektedir?
A. Badmington B. Voleybol C. Futbol D. Tennis

12. “Virüs” sözcüğü “Aşı” ile eşlenirse, “Sınav” sözcüğü hangisine karşılık gelir?

12. “Virüs” sözcüğü “Aşı” ile eşlenirse, “Sınav” sözcüğü hangisine karşılık gelir?
A. Çalışmak B. Geçmek C. Başarısız olmak D. Girişimde bulunmak E. Denemek

13. Hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır?

13. Hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır?
A. Küp B. Dörtgen C. Üçgen D. Kare

14. “Texas Hold’em” nedir?

14. “Texas Hold’em” nedir?
A. Masa oyunu B. Kart oyunu C. Top oyunu D. Su oyunu

15. Satranç tahtasında kaç tane kare vardır?

15. Satranç tahtasında kaç tane kare vardır?
A. 100 B. 99 C. 64 D. 21

CEVAP ANAHTARI

CEVAP ANAHTARI
1. Deve kuşu
2. Evren
3. Kron
3. Kron
5. The Police
6. 64
7. MMXVIII
8. Sert
9. Grimm Kardeşler
10. Afrika
11. Tenis
12. Çalışmak
13. Küp
14. Kart oyunu
15. 64
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