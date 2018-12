Zekanız ortalamanın üzerinde mi?

A. Pelikan B. Emu C. Deve kuşu D. Kartal

A. Ay B. Dünya C. Evren D. Güneş

A. Kron B. Forint C. Riyal D. Sterlin

A. George Washington B. Abraham Lincoln C. Andrew Johnson D. Thomas Jefferson

5. Stewart Copeland ve Andy Summers hangi müzik grubunun üyesidirler?

A. The Police B. Led Zeppelin C. Pink Floyd D. The Rolling Stones