Zekanız ortalamanın üzerinde mi?

İşte internette görenlere zor anlar yaşatan o sorular...
Sadece dahiler bu soruların tamamını biliyor
1. En büyük kuş türü aşağıdakilerden hangisidir?
A. Pelikan B. Emu C. Deve kuşu D. Kartal
2. Aşağıdakilerden hangisi farklıdır?
A. Ay B. Dünya C. Evren D. Güneş
3. İsveç’in para birimi hangisidir?
A. Kron B. Forint C. Riyal D. Sterlin
4. Aşağıdaki ABD başkanlarından hangisinin figürü Rushmore Dağı’nda bulunmamaktadır?
A. George Washington B. Abraham Lincoln C. Andrew Johnson D. Thomas Jefferson
5. Stewart Copeland ve Andy Summers hangi müzik grubunun üyesidirler?
A. The Police B. Led Zeppelin C. Pink Floyd D. The Rolling Stones
6. 4096’nın karekökü nedir?
A. 45 B. 46 C. 34 D. 54 E. 64 F. 44
7. 2018’in Roma rakamlarıyla yazılışı hangisidir?
A. MMXVlll B. MMXVlI C. MMXVI D. MMXV
8. “Elastik” sözcüğünün zıt anlamlısı hangisidir?
A. Maskulen B. Çekingen C. Sert D. Yumuşak
9. “Pamuk Prenses”in yazarı kimdir?
A. Fyodor Dostoyevsky B. Hans Christian Andersen C. Grimm Kardeşler D. Antoine Galland
10. Ekvator çizgisi aşağıdaki kıtaların hangisinin üzerinden geçer?
A. Avrupa B. Avustralya C. Antarktika D. Afrika
11. Hangi spor dalı, “aşk”, “ikili atış”, “faul“, “servis atışı” ve “volley” terimlerini birlikte içermektedir?
A. Badmington B. Voleybol C. Futbol D. Tennis
12. “Virüs” sözcüğü “Aşı” ile eşlenirse, “Sınav” sözcüğü hangisine karşılık gelir?
A. Çalışmak B. Geçmek C. Başarısız olmak D. Girişimde bulunmak E. Denemek
13. Hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır?
A. Küp B. Dörtgen C. Üçgen D. Kare
14. “Texas Hold’em” nedir?
A. Masa oyunu B. Kart oyunu C. Top oyunu D. Su oyunu
15. Satranç tahtasında kaç tane kare vardır?
A. 100 B. 99 C. 64 D. 21
CEVAP ANAHTARI
1. Deve kuşu
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